ريتا حرب بفِيْديو طريف أثناء انتظار ابنتها لالتقاط صورة تجمعهما

أثارت الفنانة اللبنانية ريتا حرب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت مقطع فِيْديو عفويًا ومضحكًا أثناء انتظار ابنتها ستيفِيْ لتضع مستحضرات التجميل لالتقاط صورة، معربة عَنّْ سعادتها فِيْ النهاية بالحصول على الصورة.

شارك حرب، عبر حسابه على Instagram، مقطع فِيْديو وثق فِيْه لحظة جلوسه بجانب ابنته ستيفِيْ، وطلب منها التقاط صورة معها، وضعت ابنتها من أجلها مستحضرات التجميل قبل التقاط الصورة. ثم قام حرب بإزالة “النظارات الشمسية” بشكل عفوي من عينيه، ونظر إلَّى ابنته مضحكة، كَمْا أرفق حرب الفِيْديو بتعليق مضحك، يشير فِيْه إلَّى أن ابنته تستخدم مستحضرات التجميل خاصة لالتقاط الصورة.

وكتبت الفنانة اللبنانية “علي أن أنتظر زيت الشفاه قبل التقاط صورة. ماذا أفعل”

أعادت ريتا حرب نشر الصورة التي التقطتها مع ابنتها ستيفِيْ، حيث بدت سعيدة للغاية بناءً على ابنتها، ورفقت الصورة بتعليق عبرت فِيْه عَنّْ سعادتها بحصولها على الصورة بعد المعاناة، وكتبت “أخيرًا التقطنا الصورة”.

احتفلت ريتا حرب مؤخرًا بعيد ميلاد ابنتها “ميشيل”، حيث اعتبرت صديقتها المقربة وصاحبة أسرارها، واصفة إياها بأنها العمود الفقري لها.

شارك حرب، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مقطع فِيْديو وثق فِيْه مجموعة من الصور التي جمعها مع ابنته “ميشيل” فِيْ جميع الأعمار. وسيم.”

يشار إلَّى أن الفنانة ريتا حرب مستعدة دائمًا لمشاركة الصور التي تجمعها مع ابنتيها “ستيفِيْ وميشيل” على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهران من خلال الصور درجة التفاهم والعلاقة الجميلة التي تجمعهما. . لهم.

انفصلت حرب عَنّْ زوجها منذ سنوات عديدة وكرست كل وقتها لابنتيها، حيث لعبت دور الأم والأب فِيْ نفس الوقت.

أكدت ريتا حرب فِيْ إحدى إطلالاتها الإعلامية أنها أرادت دائمًا أن يهب الله بناتها وليس الأولاد، لأن تربيتهم أسهل، على عكس تربية الأولاد، الذين يحتاجون دائمًا إلَّى أب فِيْ حياتهم، لذلك وصفت نفسها بـ “المحظوظة” ” معهم.

وقالت أيضًا إنها رفضت سابقًا فكرة الزواج، لأنها لم ترغب فِيْ إدخال رجل غريب إلَّى منزلها، نظرًا لصغر سن ميشيل وستيفِيْ، فإن حالتهم النفسية مهمة جدًا بالنسبة لها، ولكن الآن هذا لقد بلغوا سنهم، كل واحد منهم يطلب منها عدم اتخاذ خطوة الزواج مرة أخرى.

على الصعيد الفني، تشارك الفنانة ريتا حرب فِيْ مسلسل “جرائم صغيرة” تأليف لبنى مشلح ومي حايك، وبطولة كاريس بشار، وديما قندلفت، وسامر النصري، وقيس شيخ نجيب، ونور علي، وكارلوس عازار وغيرهم. . .