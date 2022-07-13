ريتا حرب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها “ميشيل”.. وتصفها بعمودها الفقري

احتفلت الفنانة اللبنانية ريتا حرب بعيد ميلاد ابنتها “ميشيل”، بكلمات مليئة بالحب، واصفة إياها بـ “عمودها الفقري”، متمنية لها السعادة الدائمة.

شارك حرب، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مقطع فِيْديو وثق فِيْه مجموعة صور يجمعها مع ابنته “ميشال”، فِيْ جميع الأعمار، مما يدل على درجة التفاهم بين الاثنين، وأرفق الفِيْديو. . على تعليق بعث فِيْه برسالة حب إلَّى ابنته، حيث اعتبرها صديقته المقربة والوصي على أسراره.

وكتبت الفنانة اللبنانية “عمود فقري، صديقي المفضل، حارسة أسراري الرائعة، يا فتاتي، عيد ميلاد سعيد، جميلة”.

وتلقت الفنانة تهنئة من زملائها فِيْ الوسط الفني بمناسبة عيد ميلاد ابنتها ومن بينهم الفنانة ندى أبو فرحات.

كَمْا أبدى أتباع حرب تعليقات تمنوا لابنته حياة مديدة من الخير والسعادة والنجاح. ولفت بعض المتابعين إلَّى أوجه الشبه الواضحة بين الفنانة وابنتها، مشيدين بالعلاقة القوية التي وحدتهما والتي ظهرت من خلال الصور، كَمْا عبروا عَنّْ حبهم لهما.

جدير بالذكر أن الفنانة ريتا حرب انفصلت عَنّْ زوجها منذ سنوات عديدة، وكرست نفسها لتربية ابنتيها “ستيفِيْ” و “ميشيل”، حيث لعبت دور الأم والأب فِيْ نفس الوقت، و أعطيت كل وقتك لهم.

وصفت حرب فِيْ إحدى إطلالاتها الإعلامية نفسها بأنها “محظوظة” لأن لديها ابنتان، حيث كانت تريد دائمًا أن تنجب بناتًا وليس أبناء، لأن تربيتهم أسهل، على عكس تربية الأولاد، لأنهم يحتاجون دائمًا إلَّى والد فِيْ حياتهم كَمْا تقول.

وأكدت أنها رفضت سابقًا فكرة الزواج بسبب صغر سن “ميشيل وستيفِيْ”، لأنها لا تريد إدخال رجل غريب إلَّى منزلها، ولأن حالتهما النفسية كانت مهمة جدًا بالنسبة لها. ولكن بعد أن بلغوا من العمر ما يكفِيْ، سأله كل منهم لماذا لم يتخذ خطوة الزواج مرة أخرى.

على الصعيد الفني، تشارك الفنانة ريتا حرب فِيْ مسلسل “جرائم صغيرة” من تأليف لبنى مشلح ومي حايك، وتدور قصته حول أربع فتيات كن صديقات منذ المدرسة الثانوية، لكن الظروف تفرق بينهما، ثم تلتقي الفتيات. التقي مرة أخرى مرة أخرى، لكن الماضي الذي فصلهم يومًا ما تعود الأيام مرة أخرى بعد نبش الجرم الذي ارتكب قبل سنوات من قبل مفوض قسم الشرطة، واتضح أن الفتيات الأربع متورطات فِيْ هذه الجريمة.

مسلسل “الجرائم الصغيرة” هُو النسخة العربية من المسلسل التركي “جرائم صغيرة” بطولة كاريس بشار وديمه قندلفت وسامر النصري وقيس شيخ نجيب ونور علي وكارلوس عازار وغيرهم.