ريتشارد فولر وزيرا للخزانة فِيْ بريطانيا.. برلماني مخضرم

لندن (رويترز) – ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن النائب المخضرم ريتشارد فولر عين وزيرا لخزانة بريطانيا يوم الجمعة فِيْ منصب أخلاه جون جلين الذي استقال فِيْ وقت سابق هذا الأسبوع احتجاجا على قيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

يأتي ذلك فِيْ ظل أزمة سياسية فِيْ لندن، واستقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون من منصبه بعد ضغوط برلمانية ومطالب باستقالته وسط سلسلة من الفضائح.

وخلال الساعات التي أعقبت إعلان الاستقالة، أطلق حزب المحافظين الحاكَمْ إجراءات انتخاب زعيم جديد للحزب ورئيس للوزراء، فِيْما واصل رئيس الوزراء المستقيل تشكيل حكومته المؤقتة.

فِيْ غضون ذلك، قال زعيم حزب العمال المعارض فِيْ بريطانيا كير ستارمر يوم الجمعة إنه سيدفع لإجراء انتخابات عامة من خلال إجراء تصويت بالثقة فِيْ رئيس الوزراء بوريس جونسون الأسبوع المقبل ما لم يتحرك نواب حزب المحافظين لإقالته، وفقًا لرويترز.

قال جونسون إنه سيستقيل عَنّْدما يتم اختيار زعيم محافظ جديد، مع الإعلان عَنّْ مزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني الذي ستحدده لجنة حزب المحافظين لعام 1922 الأسبوع المقبل.

ولدى سؤاله عما إذا كان يضغط على تصويت بحجب الثقة الأسبوع المقبل لإجراء انتخابات عامة، قال كير ستارمر “نعم”. وأضاف أنه يتعين على النواب المحافظين عزل جونسون الآن بدلاً من انتظار الزعيم القادم.

وأبلغ ستارمر مؤتمرا صحفِيْا “على المحافظين أن يفعلوا الشيء الصحيح ومن الواضح أن هناك اجتماعات فِيْ وقت مبكر من الأسبوع المقبل مع لجنة ال 22. لذا عليهم أن يفعلوا الشيء الصحيح.”

وحذر من أنه “إذا لم يفعلوا ذلك، فسنحصل على تصويت بحجب الثقة”.