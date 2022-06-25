ريحته هاتوصل آخر الشارع.. طريقة عمل الحواوشي زي المحَلْات بالعيش لوجبة سريعة ولذيذة وموفرة جداً

قم بإعداد كَمْية كافِيْة من الحواوشي بيديك فِيْ المنزل دون الحاجة إلى شرائها من المتاجر غير الآمنة، حيث يقوم بعض البائعين بإضافة أطعمة مختلفة تعوض نقص اللحم المفروم، ولهذا نقدم لك طريقة صنع الحواوشي بكل سهُولة.

كيف تصنع هاواي

عزيزي، قدم لعائلتك أشهى أنواع الحواوشي الجاهزة، لكن طعمها مضمون ولا يقاوم، وإليك الطريقة على النحو التالي

المكونات

500 جرام لحم مفروم محَلْي.

باقتان من البقدونس.

مقطوع من الدهن او الضاني اللي.

ربع كيلو بصل أحمر.

عدد 2 فلفل كبير.

كزبرة جافة ربع ملعقة.

ملعقة لحم بهارات

نصف ملعقة كبيرة كَمْون.

خبزي

أربع ملاعق كبيرة زبدة بلديّة.

ملح حسب رغبتك.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

كيف تستعد

فِيْ البداية يجب أن يفرم اللحم ناعماً.

افرم اللحم أو الدهن مع اللحم.

نقطع البصل إلى نصفِيْن.

نقطع الفلفل الكبير عليها.

نضع الكزبرة المجففة ونحرك المكونات.

نضيف توابل اللحم ثم نضيف الفلفل الأسود والملح وقلبي.

يقطع البقدونس إلى قطع صغيرة جدًا، كَمْا يمكنك تقطيعه.

قلّب جميع المكونات معًا واعجن بنفس الطريقة التي تعجن بها أي نوع من العجين.

حتى تمتزج المكونات.

شكلي كرات باللحم والمكونات.

مددي الخبز الذي لديك، وضعي يديك فِيْ القليل من الماء وبللي جانبي الخبز.

لف الكفتة فِيْ الخبز.

نحشى باقي اللحم بوضعه على الخبز.

شغلي الفرن إما كهربائيًا أو عاديًا، وضعي الخبز فِيْ صينية مدهُونة بالسمن البلدي.

أدخل الصينية وأغلق الفرن لمدة عشر دقائق على درجة حرارة متوسطة.

نخرج الصواني من الفرن ونقطع الخبز.

أحضر طبق من مخلل الفلفل والباذنجان.

اصنع بطاطس مقلية، وضعها فِيْ طبق وقدمها الحواوشي اللذيذ.

قدميها مع كوب من الصودا.

فِيْ نهاية الحديث عن طريقة عمل حواوشي، قدمنا ​​لك طريقة عمل الحواوشي بطريقة سهلة وبسيطة ودون الحاجة إلى عجن الخبز، فهذه الطريقة من طرق التوفِيْر، لذا افعلها عندما تكون فِيْ حيرة من أمرك. حول إعداد الغداء.