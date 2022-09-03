ريزتش يكشف سر رحيل “أعظم لاعب فِيْ تاريخ ضمك”

وأكد كريشيمير رزيتش، مدرب الفريق الأول لنادي داماك لكرة القدم، أن الفريق استحق الفوز على الخليج، رغم أن الحظ كان من جانب داماك حيث حصل على ركلة جزاء فِيْ اللحظة الأخيرة.

وتغلب داماك على نظيره الخليجي بنتيجة 2-1 فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحلة ضمن الجولة الثانية لموسم “2022-2023” من دوري روشان السعودي.

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وقال ريزيتش، خلال مقابلة مع تلفزيون SSC “كانت لدينا حوالي 5 فرص حقيقية فِيْ المباراة، واللحظة التي سجلنا فِيْها الهدف المعاكس فِيْ هدفنا أثرت على أداء الفريق”.

زيلايا هُو أفضل لاعب فِيْ تاريخه

وتحدث ريزيتش عَنّْ إيميليانو زيلايا مهاجم داماك السابق قائلا إنه أفضل لاعب فِيْ تاريخ النادي.

وحول السرية التي تقف وراء قرار النادي بإدراجه مع رحيل اللاعب نهاية الموسم الماضي، قال ريزيتش إنه اضطر لتغيير اللاعب بسبب عامل العمر، بينما وقع النادي مع اللاعب برونو لأنه كان أكثر حيوية.

Ryzic يتحدث عَنّْ طموحاته ويستجيب للعرض الخارجي

وفِيْ سياق آخر، قال ريزيتش “لا أحب أن أقدم وعودًا بشأن حالة ناديك فِيْ نهاية الموسم، لأن إدراجك يواجه فرقًا أقوى ماليًا، وحضور جماهِيْري، وبطولات وتاريخ فِيْ الدوري السعودي، لكنك للضم طموح وسيتنافس إلَّى أقصى حد “.

ورد ريش على تلقيه عرضًا خارجيًا بمغادرة ناديه، وما إذا كان هذا العرض قد أثر على طموحه مع الفريق، قائلاً “علينا أن نكون واقعيين، المركز الخامس الذي حققه ضمه كان تاريخيًا، لكني أركز مع احتضانه على لحظة، وسأقاتل بعَنّْاق وسنبذل قصارى جهدنا “نحاول الحصول على مركز أفضل هذا الموسم.”

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