ريشة طيف تختتم أعمالها بمشاركة 20 طفلًا وشابًا من ذوي اضطراب طيف التوحد

اختتم مشروع Feather Spectrum، الذي نظمته جمعية أسر التوحد وبرعاية سينمائية، اليوم محطته الأخيرة في منطقة جازان، حيث شارك 20 طفلاً وشاباً يعانون من اضطراب طيف التوحد و 20 فناناً تشكيلياً في ورش عمل فنية بمنطقة جازان. فندق إن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجمعية “لودون” الخيرية لمصابي اضطراب طيف التوحد، ومركز “طفل آفاء” للحضانة، بالإضافة إلى “تقوى” لتنظيم المعارض و المؤتمرات. .

المعرض المتنقل الخامس

كانت هذه مقدمة لافتتاح معرضه الخامس والأخير المتنقل الشهر المقبل ضمن سلسلة معارضه التي لاقت إشادة واسعة في محطاته السابقة في الرياض والمنطقة الشرقية وجدة ومدينة أبها. 100 طفل وبالغ على طيف التوحد بالتعاون مع 100 فنان تشكيلي سعودي لرسم 100 لوحة ملهمة، من خلال إقامة خمسة معارض عامة متنقلة في خمس مدن بالمملكة على مدى ستة أشهر، وذلك من خلال تقييم احترافي أجراه أحد أعضاء هيئة التدريس. أهم دور المعارض الفنية في المملكة.

التواصل بين الأطفال والمجتمع

جدير بالذكر أن جمعية أسر التوحد بقيادة الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية تولي أهمية كبيرة لتحسين التواصل بين الأطفال “المصابين باضطراب طيف التوحد” والمجتمع بشكل مباشر، إبراز قدراتهم ومهاراتهم كأشخاص فاعلين ومؤثرين، وكذلك للتعبير عن رغباتهم ومشاعرهم بمختلف وسائل التعبير، بما في ذلك فن الرسم.

به عائلات التوحد، جمعية أسر التوحد