ريكي مارتن مهدد بالسجن 50 عامًا لإقامة علاقة عاطفِيْة مع ابن أخته

أفادت عدة صحف دولية فِيْ الساعات الأخيرة أن المغني العالمي ريكي مارتن يواجه حكَمْا بالسجن لمدة 50 عاما لاتهامه بإقامة علاقة مع ابن أخته غير الشقيقة.

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن ابن شقيق النجم ريكي مارتن، الأخت غير الشقيقة، قدّم شكوى تتهمه بالإساءة إليه نتيجة انتهاء علاقتهما العاطفِيْة مؤخرًا.

رفض مارتن فكرة إنهاء علاقة استمرت سبعة أشهر مع ينيس يادييل سانشيز، 21 عامًا، وسعى المغني العالمي إلَّى التواصل معه والتسكع خارج منزله.

اعترف سانشيز بأن عمه تعاطى كَمْيات كبيرة من الكحول والمخدرات، وأنه تعرض للإيذاء الجسدي والنفسي خلال هذه العلاقة.

من جانبه دافع ريكي مارتن عَنّْ نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه وعلق على حسابه على موقع تويتر بأن هذا الخبر “كاذب تمامًا”، مؤكدًا أنه سيواجهها “بالمسؤولية التي تميزه”.

وتدخل فريق ريكي فِيْ القضية ونفى ذلك بشدة، وقال ممثلوه “الاتهامات الموجهة ضد ريكي مارتن والتي أدت إلَّى إصدار أمر تقييدي هِيْ كاذبة وملفقة تمامًا. نحن على يقين تام من أن الحَقيْقَة ستظهر وستبرأ المغنية “.

يعمل الفريق على إثبات أن سانشيز يعاني من مشاكل نفسية عميقة وسط تقارير تفِيْد بأنه أساء إلَّى امرأة وهددها بتدمير حياتها.

وبحسب الأخبار المتداولة، يمكن أن تبدأ المحاكَمْة فِيْ 21 يوليو / تموز. قد يواجه المغني الشهِيْر ما يصل إلَّى 50 عامًا فِيْ السجن، لأن القانون فِيْ بورتوريكو لا يتسامح مع اتهامات سفاح القربى، إذا تم تأكيد العلاقة المزعومة بين مارتن وسانشيز.

تجدر الإشارة إلَّى أن ريكي مارتن متزوج من الرسام السويدي خوان جوزيف منذ عام 2017 ولديهما أربعة أطفال توأمان يبلغان من العمر 13 عامًا، وفالنتينو وماتيو، ولوسيا، ثلاث سنوات، ورين ثلاثة أعوام أيضًا.

ونتيجة لسريان الأمر التقييدي، مُنع مارتين من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها، التي يُزعم أنها تخشى على سلامته، خاصة وسط تقارير تفِيْد بأن المغني البورتوريكي قد شوهد بالقرب من منزل سانشيز. فِيْ ثلاث مناسبات على الأقل.