ريكي مارتن يرد بعد اتهامه بإقامة علاقة “محرمة” مع ابن شقيقته (فِيْديو)

ورفضت المحكَمْة مؤخرا مزاعم من ابن شقيق النجم العالمي ريكي مارتن، والتي اتهم فِيْها عمه بإقامة علاقة عاطفِيْة “ممنوعة” معه.

كان مارتن على استعداد للإدلاء بشهادته خلال جلسة استماع أمر الحماية ضده، لكن ابن أخ أخته غير الشقيقة، دينيس يادييل سانشيز، البالغ من العمر 21 عامًا، سحب اتهاماته.

قال محامو مارتن إن المدعى عليه أكد للمحكَمْة أن قراره برفض القضية يعود إليه وحده، دون أي تأثير أو ضغط خارجي، وأشاروا إلَّى أنه راضٍ عَنّْ تمثيله القانوني فِيْ هذه المسألة.

بعد هذا القرار، خرج ريكي مارتن للحديث عَنّْ الأزمة بعد أن ظل صامتًا لفترة طويلة، موضحًا فِيْ رسالة فِيْديو شاركها الصفحة السادسة أسباب رفضه معالجة الادعاءات بنفسه منذ ظهُورها لأول مرة منذ حوالي عام. . رغم أن فريقه نفى بشدة الأكاذيب التي وجهت إليه.

قال مارتن، الذي كان يرتدي بدلة وربطة عَنّْق، “لمدة أسبوعين لم يُسمح لي بالدفاع عَنّْ نفسي لأنني كنت أتبع الإجراءات والقوانين، لأن القانون يلزمني بعدم التحدث حتى امتثلت أمام القاضي”.

أعرب ريكي فِيْ رسالته عَنّْ ارتياحه لرفض القضية، لكنه أشار إلَّى مدى تأثيرها على حياته وحياة أحبائه فِيْ الأسابيع الأخيرة، قائلاً “الحمد لله، لقد ثبت خطأ هذه المزاعم. لكني سأقول لكَمْ الحَقيْقَة، لقد كانت اتهامات مؤلمة ومدمرة للغاية بالنسبة لي ولعائلتي وأصدقائي، ولا أتمنى ذلك على أحد.

وصف المغني مزاعم سانشيز بأنها “هراء” ولكن يبدو أنه لا يحمل ضغينة ضد قريبه، الذي ادعى هُو وفرقته وأخيه غير الشقيق إيريك مارتن أنه يعاني من مشاكل فِيْ الصحة العقلية.

وتابع مارتن “أتمنى أن يكون لابن أخي الأفضل وأتمنى أن يجد المساعدة حتى يتمكن من بدء حياة جديدة مليئة بالحب والحَقيْقَة والفرح وعدم إيذاء أي شخص آخر”.

مارتن المتزوج من الرسام جوان يوسف منذ عام 2017 قال إن أولويته الآن هِيْ “الشفاء” حيث يخطط للقيام بذلك من خلال الموسيقى، وهذا أفضل ما أفعله.

كان سانشيز، ابن فانيسا مارتن، أخت ريكي غير الشقيقة، قد ادعى سابقًا أنه ونجم البوب ​​كانا فِيْ علاقة رومانسية لمدة سبعة أشهر واتهمه بإساءة معاملته نتيجة إنهاء علاقتهما الرومانسية أخيرًا، وهُو وأشار إلَّى أن عمه استهلك كَمْيات كبيرة من الكحول والمخدرات، وتعرض له، وتعرض لإيذاء جسدي ونفسي أثناء علاقتهما.

كان من الممكن أن يواجه المغني الشهِيْر ما يصل إلَّى 50 عامًا فِيْ السجن ؛ لأن القانون فِيْ بورتوريكو لا يتسامح مع مزاعم سفاح القربى.