ريكي مارتن يطلب 20 مليون دولار من ابن أخته بعد مزاعم العلاقة المحرمة

دخل النجم العالمي ريكي مارتن فِيْ معركة قانونية مع نجل أخته غير الشقيقة “دينيس يادييل سانشيز”، بعد أن اتهمه الأخير بالتورط معه فِيْ علاقة رومانسية “ممنوعة”، واستخدام العَنّْف معه لشهُور. نتيجة إنهاء علاقتهما الرومانسية.

ذكرت TMZ أن ريكي رفع دعوى قضائية فِيْ سان خوان ضد دينيس، متهمًا إياه بالابتزاز والاضطهاد والمضايقة ؛ شارك رقم هاتفه الخاص مع الجميع وأرسل له رسائل على إنستغرام يهدد فِيْها بتدمير سمعته ونزاهته إذا لم يدفع له المال.

خسر ريكي مارتن ملايين الدولارات فِيْ العمل

وكشف محامو النجم العالمي أن ريكي خسر ملايين الدولارات من العمل بسبب الاتهامات الكاذبة لابن أخيه، كَمْا جعلوه يشعر “بعدم الأمان”.

وطالب ريكي ابن أخيه بدفع 20 مليون دولار كتعويض عَنّْ خسائره.

اتخذ دينيس يادييل سانشيز، ابن شقيق ريكي مارتن، إجراءات قانونية ضد عمه، زاعمًا أنه اعتدى عليه جنسيًا، مما دفع القاضي فِيْ بورتوريكو إلَّى إصدار أمر تقييدي ضد ريكي مارتن، قبل عودة دينيس وسحب اتهاماته والتراجع. اتهامات وجهها لعمه فِيْ تموز / يوليو الماضي.

فِيْ ذلك الوقت، أصدر محامي ريكي مارتن بيانًا نشرته النجمة على تويتر، قائلًا “كَمْا توقعَنّْا، لم يصدر أمر الحماية المؤقت من المحكَمْة، ولم يكن هذا سوى شخص مضطرب يوجه اتهامات. وهمي دون أي شيء. دليل – إثبات. ماذا او ما.”

ريكي القانون يلزمني بألا أتكلم

وقال ريكي سابقًا لصحيفة دولية “لمدة أسبوعين لم يسمح لي بالدفاع عَنّْ نفسي لأنني كنت أتبع الإجراءات والقوانين، حيث أجبرتني المحكَمْة على عدم التحدث حتى امتثلت أمام القاضي”.

فِيْ رسالته، أعرب ريكي مارتن عَنّْ ارتياحه لرفض القضية، لكنه أشار إلَّى مدى تأثير ذلك على حياته وحياة أحبائه، قائلاً “الحمد لله، ثبت أن المزاعم كاذبة، لكنني سأخبرك الحَقيْقَة. لقد كانت اتهامات مؤلمة ومدمرة لي ولعائلتي وأصدقائي … لم أكن أتمنى ذلك لأي شخص “.