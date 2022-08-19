ريماس منصور تثير جدلاً واسعاً تيجي نتجوز بالسر

أثارت الفنانة اليمنية ريماس منصور تفاعلاً واسعاً بعد مشاركتها فِيْ التحدي الجديد عبر حسابها على “تيك تيك”، الذي يعتمد على تفسير كلمات أغنية “تيجي يسكننا سر” للفنانة سارة. زكريا. “إلَّى حبيبي المستقبلي … أعذروني جميعًا … لأنني لست حبيبًا ولا صديقًا، وقلب ماكو … ليس لدي.”

تصدرت ريماس منصور الحوار بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد تفسير كلمات الأغنية الشعبية عبر “تيك توك”، خلال الأيام الماضية.

لفت الفنانة اليمنية الشابة الأنظار بمقطع الفِيْديو الذي حصد أكثر من مليون مشاهدة فِيْ يومين فقط.

تباينت ردود الفعل على الفِيْديو الذي نشرته ريماس منصور بين من امتدحوا تفسيرها للأغنية، وبين من انتقدوا تفسيرها للأغنية، واعتبروا كلماتها مثيرة للجدل.

تقول كلماتها “إلَّى حبيبي المستقبل … أعذرني من الجميع … لأنني لست محبًا ولا صديقًا، وقلب ماكو .. لا أملكه .. تعال .. تعال وانضم. تزوجت سرا … تعال لأخذ منزل بعيد .. طفل. “

وأعرب كثير من متابعيه على “تيك توك” عَنّْ إعجابهم بالتغيير الكبير فِيْ مظهره وشكله، خاصة أنه فقد جزءًا من وزنه، مما دفع البعض إلَّى سؤاله عَنّْها. تعليقات “لقد تحولت إلَّى الرياضة، ونظمت نفسي نظامًا غذائيًا، مما ساهم فِيْ إنقاص وزني”. أظهرت ملامحها الجميلة فقدانها للوزن.

وفِيْ وقت سابق، أعلنت الفنانة ريماس منصور، بشكل غير مباشر، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتباطها بسعود النعيمي، حيث نشرت صورة معه على إنستجرام، تتلقى التهنئة والتبريكات.

ورغم أن الفنانة اليمنية لم تنف أو تؤكد الخبر الذي تم تداوله، إلا أنها ظهرت فِيْ مقطع فِيْديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”، طالبت فِيْه متابعيها بة أي خبر ينشر عَنّْ حياتها الشخصية.

يشار إلَّى أن ريماس منصور شاركت فِيْ الموسم الدرامي من شهر رمضان الأخير، فِيْ عملين دراماتيين هما “العاصوف 3” تأليف عبد الرحمن الوبلي وناصر العزاز وإخراج جريدة الشبيبة. المثنى صبح، وشارك أيضا فِيْ الموسم العاشر من مسلسل “شباب البومب” تأليف محمد الفهدي وعبد الله الوليدي وإخراج سمير عارف.