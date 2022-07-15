ريما بنت بندر ترحب بوصول بايدن إلى السعودية 

استقبلت سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى وصوله إلى المملكة، وغردت أهلا بكم في المملكة العربية السعودية.

التعاون لجعل العالم مكانًا أفضل

نتطلع إلى إرساء الأساس لمستقبل قوي يتضمن شراكة تاريخية مع المملكة العربية السعودية والعمل معًا لجعل المنطقة والعالم مكانًا أفضل.

مرحبا بكم في المملكة العربية السعودية تضمين التغريدة نتطلع إلى إرساء الأساس لمستقبل التاريخ # الشراكة السعودية والعمل معًا لجعل المنطقة والعالم مكانًا أفضل. 🇺🇸 🇺🇸

– ريما بندر آل سعود (rbalsaud) 15 يوليو 2022

في وقت سابق من اليوم، ورد أن السفير السعودي تحدث في مقال في مجلة بوليتيكو عن زيارة الرئيس الأمريكي، قائلاً إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تتخذ حاليًا منحنى جديدًا يضعهما في قمة أخرى. . شكل من أشكال التعاون.

وتابع هناك الكثير الذي يمكن للمملكة العربية السعودية أن تفعله مع شركائها، خاصة في هذه الأوقات الصعبة، مع تطور بلدي، يجب أن تتطور الشراكة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولهذا السبب الزيارة المرتقبة للرئيس جو بايدن المملكة العربية السعودية بالغة الأهمية، ولتحقيق علاقة السلام والازدهار مع شعوبنا وبقية العالم، يجب علينا إعادة تعريف العقود الثمانية القادمة لهذا التحالف المهم.

لقد ولت الأيام التي كانت العلاقة السعودية الأمريكية قد ولت تحالف فعال بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

دعونا ندمج أسواق منطقتنا، دعونا نستخدم الاقتصاد لتعزيز الصداقة بين جميع جيراننا، وإظهار وعد النمو والازدهار كبديل للوضع الراهن.

يذكر أن الرئيس بايدن وصل إلى مدينة جدة في بداية زيارته للملكة، وكان في استقباله أمير مكة خالد الفيصل.