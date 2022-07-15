ريما بنت بندر تصوير العلاقة السعودية الأمريكية وفق “الأمن مقابل النفط” عفا عليه الزمن

أكدت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر أن العلاقات بين السعودية وأمريكا تطورت واتخذت شكلاً آخر يبتعد عن فكرة النفط مقابل الأمن.

وأضاف في مقال في صحيفة بوليتيكو أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السعودية لمواجهة التحديات الوجودية في مجالات الطاقة والصحة والغذاء والأمن.

80 عامًا من العلاقات

لقد مر ما يقرب من 80 عامًا منذ أن التقى الملك عبد العزيز بالرئيس فرانكلين روزفلت لوضع الأساس لشرق أوسط ما بعد الحرب. منذ ذلك اليوم، عملت بلداننا معًا لهزيمة الشيوعية وضمان أمن الطاقة العالمي، واحتواء إيران الثورية، وطرد صدام حسين من الكويت، ومؤخراً، تدمير القاعدة وداعش، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يمكن لدولنا القيام به معًا كشركاء، خاصة في هذه الأوقات الخطرة.

وأوضح أن الشراكة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يجب أن تتطور أيضًا. هذا هو سبب زيارة الرئيس جو بايدن المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية. يجب علينا إعادة تعريف العقود الثمانية القادمة لهذا التحالف المهم.

وأكدت ريما بنت بندر أن “تصوير العلاقة السعودية الأمريكية وفق نموذج (أمن النفط) عفا عليه الزمن”.

المرأة السعودية

وأكد أن المرأة السعودية تتمتع اليوم بضمانات قانونية للمساواة في الأجور وعدم التمييز في مكان العمل. بعض الدول الغربية لم تتخذ مثل هذه الإجراءات.