ريما بنت بندر زيارة بايدن ستضع رؤية مشتركة لمواجهة التحديات

وأكدت سفيرة المملكة في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود أن زيارة بايدن سترسي “رؤية مشتركة” لمواجهة التحديات.

فيديو | سفيرة المملكة في واشنطن الأميرة ريما آل سعود زيارة بايدن ستؤسس “رؤية مشتركة” لمواجهة التحديات#الإخبارية pic.twitter.com/ugAwQkHsxU

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 14 يوليو 2022

حل المخاطر الوجودية

وأضاف أن زيارة جو بايدن للمملكة أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام والازدهار لشعبنا والعالم.

وأضاف أن المخاطر الوجودية التي نواجهها لا يمكن حلها بدون تحالف أمريكي سعودي فعال.

تطوير رؤية مشتركة

وشدد على أن زيارة الرئيس الأمريكي بايدن لحظة مهمة لبلورة رؤية مشتركة حول كيفية مواجهة التحديات التي تنتظرنا.

أكدت ريما بنت بندر أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة يمكن أن تقود التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة.