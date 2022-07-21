ريمة اليحيا طالبنا بإعادة تقييم نظام الفصول الثلاثة وليس الإلغاء

عضو مجلس الشورى د. ريما اليحيى لم يطلبوا في مجلس الشورى إلغاء نظام الثلاث فصول.

وأوضحت ريما اليحيى لقناة العربية أن المطلب كان إعادة تقييم نظام الثلاثة فصول وليس إلغائه.

#fourth_newsletter | عضو مجلس الشورى د. ريما اليحيى لا نطلب النصح # الشورى إلغاء النظام # ثلاثة_مواسم كان الطلب لإعادة تقييمه. pic.twitter.com/E0jR1rU9y2

– السعودية (Arabiya_KSA) 20 يوليو 2022

تقرير سنوي

وصوت مجلس الشورى، صباح اليوم، بالأغلبية، على الموافقة على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي الحالي، ووافق على ة طلب الأكاديميين الثلاثة. نظام الفصل الدراسي “نظام الثلاث سنوات” للجامعات السعودية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، وبما يتماشى مع استقلالية الجامعات. وفقًا لنظامهم

تقييم نظام التعليم العالي

وحث المجلس في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله الشيخ وزارة التربية والتعليم على تقييم نظام الثلاث سنوات في المدارس وسحبه عند الضرورة.