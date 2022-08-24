ريم البارودي تتنازل عَنّْ القضايا المرفوعة ضد ريهام سعيد سأبدأ صفحة جديدة

أعلنت الفنانة المصرية ريم البارودي، أنها تخلت عَنّْ المنازعات القضائية، مشيرة إلَّى أنها دفعت غرامة قدرها 20 ألف جنيه، من أجل حل الخلاف بينهما، وقالت فِيْ بيانها إنها تريد فتح ملف. صفحة جديدة مع الوسط الفني.

وتضمن البيان الصادر عَنّْ محامي البرداوي “مكتب المحامي ياسر قنطوش المحامي يعلن بصفته وكيل الفنانة ريم البارودي أنه دفع غرامة الجنحة رقم 173 لسنة 2022.، أعطال مستأنف القاهرة الاقتصادي بمبلغ 20.000 جنيه بالإضافة إلَّى المصاريف القانونية “.

وأضاف “بما أنه لا يرغب فِيْ استمرار الخلافات والخلافات مع الآخرين، وحرصًا على استمرار العلاقات الودية والمحبة بينهم، وبين أفراد المجتمع الفني، فقد قرر الاستغناء عَنّْ التسجيل رقم 1561. لسنة 2022 الإداري الثالث أكتوبر وملف رقم 3424 لسنة 2022 الإداري بالمقطم لصالح الأستاذة ريهام سعيد.

وختم “وستبدأ صفحة جديدة بالجميع بدون نزاعات أو مشاجرات، متمنياً للجميع التوفِيْق والسداد”.

وعلقت ريم البارودي “الحمد لله على الدوام وإلَّى الأبد بفضل الأستاذ ياسر قنطوش”.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد أعربت عَنّْ سعادتها فِيْ مايو الماضي بعد أن أصدرت محكَمْة القاهرة الاقتصادية حكَمْها فِيْ استئناف الفنانة ريم البارودي بتهمة “إهانة ريهام والتشهِيْر بها” حيث تم تغريمها 20 ألف جنيه. كَمْا بلغ التعويض عَنّْ الحقوق المدنية 20 ألف جنيه.

وبحسب وثائق الدعوى، والتي كانت رقم 2131 لسنة 2022، رفعت ريهام سعيد دعوى تشهِيْر ضد الفنانة ريم البارودي، واعتمدت على مقطع صوتي تم تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب منشور نشره على موقع التواصل الاجتماعي. حسابه على Facebook، والذي أعلن فِيْه أيضًا أنه يعتزم رفع دعوى أخرى ضد ريم البارودي.

وكتبت ريهام سعيد “تم تأكيد الحكَمْ على ريم البارودي بغرامة 20 ألفًا لصالح ريهام سعيد. واليوم أصدرت محكَمْة القاهرة الاقتصادية حكَمْها فِيْ استئناف الفنانة ريم البارودي ضد أ. حكَمْ بغرامة قدرها 20000 جنيه إسترليني وجائزة حقوق مدنية قدرها 20000 جنيه إسترليني، متهماً إياها بإهانة ريهام هابي وتشهِيْرها لتأييد الحكَمْ، ووفقًا لوثائق الدعوى التي تحمل رقم 2131 2022، رفعت ريهام سعيد دعوى قضائية بتهمة إهانة الممثلة والتشهِيْر بها. ريم البارودي فِيْ سياق إهاناتها.

يشار إلَّى أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي كان مسلسل “النقل العام” الذي عُرض فِيْ يناير الماضي 2022، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، دينا، أحمد صيام، نيكول سابا، ميرهان حسين، محسن. محيي الدين ونهلة سلامة وإخراج عادل. كاتب السيناريو.