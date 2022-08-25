ريم البارودي تكشف حَقيْقَة محاولتها الانتحار بعد زواج أحمد سعد

كشفت الفنانة المصرية ريم البارودي، عَنّْ صحة الخبر الذي تناقلته بشأن محاولتها الانتحار بعد إعلان طلاقها المطلق أحمد سعد زواجه من النجمة سمية الخشاب عام 2017.

ونفى البارودي، فِيْ حديث مع الإعلامي عمرو الليثي، ضمن برنامج “واحد من الشعب”، كل ما تم تداوله وقتها حول الموضوع، مؤكدا “أنني لم أفكر فِيْ الأمر”، أي، انتحار. لزواج سعد من الخشاب.

ارتبطت ريم البارودي، 44 عامًا، بأحمد سعد، 41 عامًا، لنحو 16 عامًا، وفِيْ عام 2017، أعلن الأخير زواجه من سمية الخشاب، 46 عامًا، واستمر زواجهما عامين فقط.

وتحدثت البارودي خلال اللقاء عَنّْ مشاعرها تجاه زوجها السابق وقالت إنها لا تستطيع أن تكرهه ؛ لأنهم عاشوا معًا لسنوات عديدة، لكن فِيْ نفس الوقت لم تستطع أن تحبه، ولا تعيش على ذاكرته.

وردًا على تصريحات أحمد سعد بأنه وريم البارودي صديقان، قالت الأخيرة “أحمد خانه منذ فترة، ومن يعرف أحمد يدرك أنه ليس متحدثًا جيدًا، وأنه يتحدث إلَّى عشم، وعلاقتنا لا توصلنا إلَّى مستوى الأصدقاء “.

قالت ريم أن الصداقة تعَنّْي أننا نتواصل باستمرار، لكن علاقتنا مختلفة تمامًا.

وأشار إلَّى أنه التقى الفنان أحمد سعد فِيْ إجازة فِيْ أحد الفنادق، وأوضح “كنت مع عائلتي وكان مع أصدقائه، التقينا وحيينا بعضنا البعض، وكان يحيي عائلتي”. لا يوجد شيء بيننا.

وتابعت “لقد كنا أصدقاء وعشنا معًا لسنوات عديدة، لكنه الآن خارج حياتي. لا صديق ولا أخ ولا عاشق ولا زوج. أنا بالتأكيد لن أعيش فِيْ حالة خراب. كنت أعذر لما كان يفعله بي، لذلك لم أستطع أن أكرهه أو أحبه أكثر مني “.

يشار إلَّى أن ريم البارودي أعلنت خطوبتها فِيْ يونيو الماضي دون الكشف عَنّْ أي تفاصيل عَنّْها، حيث اكتفت بنشر صورة عبر تقرير الأستوري على حسابها على إنستجرام تظهر فِيْها يدها برفقة يدها. رجل يرتدي خاتم الخطوبة.

من جهة أخرى، أعلن أحمد سعد فِيْ أغسطس 2022 زواجه من خبيرة التجميل وعارضة الأزياء علياء بسيوني، وهُو زواجه الرابع، علما أن زواجه الأول كان من لبنى بيومي قبل ارتباطه بريم البارودي ثم من سمية-. هشاب.