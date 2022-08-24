ريم البارودي قفلت باب قضيتي مع ريهام سعيد.. وأستمتع بالبحر حاليا

علقت الفنانة المصرية ريم البارودي، على ما كشفته الوسيطة ريهام سعيد، بشأن القضية التي حصلت فِيْها الأخيرة على حكَمْ قضائي، بدفع 20 ألف جنيه لصالحها فِيْ القضايا التي تمت مناقشتها بينهما.

وقال البارودي لـ “العرب اليوم” إنه دفع الغرامة التي فرضتها المحكَمْة وهِيْ 20 ألف جنيه ولديهم مستندات تثبت ذلك.

وأشار إلَّى أنه لن يتحدث عَنّْ ذلك مرة أخرى، قائلاً “لقد أغلقت الباب، هذا نهائي”، والرد على هذه الأمور يكون عَنّْ طريق محاميه.

وأوضح أنه يقضي حاليا إجازة بالساحل الشمالي، معلقا “لا شيء أحلى من البحر والشمس”، مشيرا إلَّى أنه بصدد اختيار عمل فني يتناسب مع ما قدمه فِيْ المسلسل. . “النقل العام”.

وكانت ريهام سعيد قد أعلنت، من خلال إفادتها، أنها لم تتسلم فلسا واحدا من ريم البارودي، وأنها رفعت دعوى قضائية للمطالبة بتعويض مليون جنيه من الأخيرة، وما زالت تنظر فِيْ المحكَمْة. لم يتقرر بعد.

ووجه “سعيد” نداءً إلَّى ريم البارودي قائلاً “لا يوجد شيء يدعو للفخر عَنّْدما يواجه زميلان فِيْ المحكَمْة، ولا يمكن إبلاغ نبأ دفع الغرامة”. للصحافة إلا من خلالك. وحش علينا … خاصة أنه لا يوجد ما يدعو للفخر، لأن زميل له رفع دعوى ضده بتهمة الإهانة والتشهِيْر “.

وأوضح أن المحكَمْة الاقتصادية حددت جلسة يوم 7 سبتمبر المقبل للنظر فِيْ تعويض إضافِيْ يقدر بمليون جنيه، بعد صدور حكَمْ استئناف فِيْ جنحة اقتصادية لدعم غرامة ريم البارودي البالغة 20 ألف جنيه وتعويضها المؤقت 20 ألف جنيه عَنّْ إدانتها. تشهِيْر

آخر الأعمال التي شاركت فِيْها ريم البارودي كان مسلسل “النقل العام”، بالتعاون مع محمود حميدة ودينا وسميحة أيوب ومحمد محمود عبد العزيز ومحسن محي الدين ونهلة سلامة، تأليف وليد خيري وإخراج. عادل أديب.

كَمْا ينتظر عرض مسلسل “السر” الذي انتهى تصويره ولم يصدر بعد.