ريم الرياحي تثير الغضب فِيْ أحدث ظهُور لها بعد إطلاق سراحها بتهمة الزنا

أثار الظهُور الأخير للفنانة التونسية ريم الرياحي موجة من الجدل والغضب، بسبب جرأتها، بحسب متابعين، خاصة بعد خروجها من السجن بتهمة خيانة زوجها ومحاصرة حبيبها. فِيْ سرير الزوجية.

وظهرت الرياحي عبر حسابها على “إنستجرام” برفقة صديقتها، أثناء الاستمتاع بالشاطئ، حيث ظهرت فِيْ الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بالبكيني وصدرها مفتوح، وهِيْ ترتدي قبعة من القش. لحمايته من الشمس. يبدو الأمر كَمْا لو أنه يحتفل برحيله.

كَمْا تم إطلاق مقطع فِيْديو لها عبر تطبيق “تيك توك”، وهِيْ ترقص وتغني أغنية “فِيْ الأصل كنت مخطئة أين المشكلة”، ردًا على منتقديها والمتشككين.

وذكرت مصادر فنية أن ريم الرياحي ستظهر فِيْ برنامج تلفزيوني للحديث عَنّْ الأزمة التي تمر بها وستكشف القِصَّة المخفِيْة.

وتأتي صورتها بعد أن أفرج عَنّْها الأمن التونسي بعد أنباء اعتقالها مع حبيبها فِيْ فراش الزوجية، بعد أن استنكرهما زوجها المخرج مديح بلعيد، بعد إعداد كَمْين فِيْ منزلها ؛ للقبض على زوجته متلبسة بالجرم مع حبيبها، بعد أن لاحظ من كاميرات المراقبة المثبتة فِيْ منزله، أنها أحضرت شابًا مجهُولاً إلَّى شقته دون علمه وعلمه مسبقًا، مستغلاً رحلته إلَّى فرنسا. .

وأكدت وسائل إعلام محلية أن الإفراج عَنّْ الرياحي جاء بعد أن أسقط زوجها القضية متهمًا إياها بالزنا، لكن التحقيق مع الفنانة سيستمر، فِيْما سجنت السلطات التونسية عشيقها بعد أن اكتشف أنها تعاطت الكوكايين.

وأثارت القضية ضجة فِيْ تونس بعد الإعلان عَنّْ القبض على ممثلة شهِيْرة بعد اعتقالها مع عشيقها فِيْ فراش الزوجية. ورغم سيل التعليقات، أعرب بعض المعلقين عَنّْ تضامنهم مع ريم الرياحي.

فِيْ البداية انقسمت الآراء بين تأكيد هُوية المتهم وكذب، وكتبت المحرر التونسي كريم شريف فِيْ تدوينة نشرتها على حسابها بموقع فِيْسبوك “الممثلة ريم الرياحي وزوجها المخرج مديح بلعيد أنا” لن تظهر أي رحمة للمنكوبين والمنحطون “.

من جهتها، نفت القناة التونسية، باي الزردي، الأخبار المتداولة، مشيرة إلَّى أن ريم الرياحي من الفنانات الأكثر احتراما.