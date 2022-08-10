ريم الرياحي متهمة بجريمة الزنا.. وزوجها يسقط الدعوى

تنتشر أخبار الخيانة الزوجية كثيرًا هذه الأيام، وتتحول الفضيحة إلَّى فضحتين بمجرد الإعلان عَنّْ خيانة فنان معروف لشريك حياته.

قدم مخرج تونسي شهِيْر، مؤخرًا، شكوى ضد زوجته، التي تعمل كَمْمثلة معروفة فِيْ الوسط الفني، بعد أن أكد أنها خدعته.

عمل المخرج التونسي على تحضير كَمْين محكَمْ لمنزله، من أجل القبض على زوجته متلبسة مع حبيبها، بعد أن أدرك من كاميرات المراقبة المثبتة فِيْ منزله أنها تعمل على تعريفه بشاب. مجهُول. شقة بدون علمك وعلمك المسبق، مستفِيْدا من رحلتك إلَّى فرنسا.

بعد أن وقعت الفنانة التونسية وعشيقها فِيْ الكَمْين، اتصل المدير بالشرطة، واعتقل الزوجة والشاب، للتحقيق معهم فِيْ جريمة “الزنا” وتعاطيهم للمواد المخدرة، بعد أن عثرت الشرطة على بعض القطع. . يشتبه فِيْ كونها مواد مخدرة، والتي سيتم تحليلها للتحقق منها.

وبينما انتشر الخبر كالنار فِيْ الهشيم، بدأت التكهنات والتساؤلات حول هُوية الفنانة، حيث تم توجيه أصابع الاتهام إلَّى الممثلة التونسية ريم الرياحي، المتزوجة من المخرج التونسي المعروف مديح بلعيد، الذي يعيش فِيْ فرنسا حاليا. . .

وانقسمت الآراء بين تأكيد هُوية المتهم وكذب، فكتب المحرر التونسي كريم شريف فِيْ منشور نشرته على حسابها بموقع فِيْسبوك “الفنانة ريم الرياحي وزوجها المخرج مديح بلعيد لن أرحم”. عَنّْ يتحلل ويتدهُور “.

من ناحية أخرى، كذب المنفذ التونسي، باي الزردي، بشأن الأخبار المتداولة، مؤكدا أن ريم الرياحي من أكثر الفنانين أخلاقًا واحترامًا، ولا علاقة لها بنشر الأخبار.

ونظراً لتزايد الشكوك، خرجت إذاعة “موزاييك” التونسية لتكشف عَنّْ سحب زوج الفنانة التونسية الشكوى ضدها، وأن مصيرها الآن فِيْ يد النيابة.

وأشار إلَّى أن زوج الفنانة أعد كتاب إبراء ذمة من الدعوى الجنائية ضده، والذي سيسلمه اليوم الأربعاء إلَّى النيابة العامة بمحكَمْة أريانة الابتدائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضافت الإذاعة أن الفنان سيبقى تحت تأثير بطاقة الاحتفاظ حتى تاريخ إحالته إلَّى النيابة، حيث يستمر تأثير بطاقة الاحتفاظ 48 ساعة ابتداء من يوم الاثنين.

أما المادة التي تم ضبطها فِيْ الشقة، فقد تبين أنها مادة سائلة بنية اللون، وضعت فِيْ قنّورتين صغيرتين، ونفى أن تكون المادة هِيْ “الماريجوانا”.