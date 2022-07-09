ريم السعيدي ووسام البريدي يحتفلان بعيد زواجهما الخامس

احتفلت عارضة الأزياء التونسية، ريم السعيدي، زوجة الصحفِيْ اللبناني وسام البريدي، بعيد زواجها الخامس، واصفة هذه السنوات التي مرت بالعاطفة والحب.

ونشرت السعيدي، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، مجموعة من الصور ظهرت فِيْها مع زوجها وهم فِيْ غاية السعادة وجنبا إلَّى جنب، وفِيْ إحدى الصور قبلها وعلق عليها “خمس سنوات من الشغف”. وحب عيد زواجنا الخامس سعيد 7/8/2017 “.

وعلق المتابعون على هذا الثنائي وأبدوا إعجابهم بهذا الثنائي، متمنين لهما عمراً مديداً من الخير والسعادة، وحفظ الله أسرتهما الجميلة، وعلق أحدهم

أشاد عدد كبير من المتابعين بعلاقة وسام وريم، حيث وصفوهما بالثنائي الرائع، وأكدوا أنهما مثال للزوجين المتفهمين، رغم اختلاف بيئات وديانات كل منهما، لكنهما يحترمان ويحبان كل منهما. الآخر. الأسرة “أجمل قِصَّة حب بدون أن يحب أحد”.

جدير بالذكر أن وسام برادي وريم السعيدي ارتبطا بعلاقة غرامية خلال برنامج “رقص النجوم” ثم بدآ بالظهُور علانية لكنهما كانا حريصين على حماية حبهما بعيدًا عَنّْ الأضواء. حتى ظهرت ريم وتحدثت عَنّْه فِيْ برنامج “منى وجار”، ليعود وسام يعترف أيضًا بحبه الكبير لريم، موضحًا أنه أخفى الخبر بناءً على رغبتها.

وقالت الصعيدي فِيْ إحدى إطلالاتها الإعلامية إنها غاضبة للغاية وتتشاجر مع برادي، لكن علاقتهما أكبر من أن تنتهِيْ بسبب شجار، بينما قالت برادي إن قتالهما على طريقة “ملكة جمال وسيد. حداد”. . “

قال برادي مازحا أنهم يطلقون النار على بعضهم البعض وينقلون الأثاث أسبوعيًا عَنّْدما ينتهِيْ القتال، لكن هذا لا يعَنّْي أن العلاقة قد انتهت لأن الثقة موجودة.

كَمْا أشارت عارضة الأزياء التونسية إلَّى اعتقادها أن الطلاق هُو الحل لأي من الاثنين اللذين لا يستطيعان الاتفاق أو العيش معًا، مشيرة إلَّى أنها عانت من مشاكل والديها عَنّْدما كانت صغيرة، بينما لم يوافق برادي على رأيه، منذ ذلك الحين. يعتبر الأسرة مقدسة ويجب أن تكون هناك حلول للحفاظ عليها.

يشار إلَّى أن الثنائي شكل ثنائيًا ناجحًا فِيْ الحياة الاجتماعية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظيا بعدد كبير من المتابعين، مما جعلهم مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديهم أطفال “بيلا ماريا” و “آيا صوفِيْا”. .