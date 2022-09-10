ريم السواس عَنّْ نقيب الفنانين السوريين جلطني محسن غازي

انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فِيْديو للفنانة السورية ريم السواس، تظهر فِيْه فِيْ إحدى حفلاتها وهِيْ تغني ساخرًا “غلاتني محسن غازي” رئيسة نقابة الفنانين السوريين.

وتوج الفِيْديو برواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه ينبع من سخرية المهُووسين بإلغاء حفلاتهم بقرار من النقيب محسن غازي.

ريم السواس محسن غازي مات

واستبدل السواس بعض الكلمات فِيْ أغنيته الشهِيْرة “أكبر خطأ فِيْ حياتي” بعبارات أخرى تعبر عَنّْ حالته بعد صدور قرار الإلغاء. لإخباري بحل لمشكلتي، فإنهم ينتهكون حفلاتي الموسيقية “.

الرازي هُو اسم مستشفى فِيْ العاصمة السورية دمشق.

وتفاعل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الفِيْديو بأسلوب ساخر وكوميدي، فِيْما انتقد آخرون مستوى الكلمات التي قدمها السواس فِيْ حفلاته الموسيقية.

وشكك البعض فِيْ مَوعِد تسجيل الأغنية، معتبرة أنها انتشرت على نطاق واسع فِيْ الآونة الأخيرة، خاصة وأن السواس ذهب إلَّى مقر نقابة الفنانين السوريين قبل أيام ووعد بعدم استخدام الألفاظ النابية فِيْ حفلاته.

وعدت ريم السواس بعدم استخدام الألفاظ النابية

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الفنانة السواس أكَمْلت أمر المصالحة مع نقابة الفنانين السوريين، بعد أن وقعت تعهدا كتابيا بعدم التفوه بكلمات بذيئة على خشبة المسرح، احتراما للذوق الفني العام فِيْ سوريا.

وشدد السواس فِيْ حديثه لوسائل الإعلام على أهمية قرارات نقابة الفنانين واحترامه لوجهة نظر النقيب غازي، موضحا أن استخدام بعض الكلمات البذيئة على خشبة المسرح هُو نوع من المزاح دون نية. الإساءة.

كَمْا برر أن الناس بحاجة إلَّى الضحك والاستمتاع بعيدًا عَنّْ المأساة التي تمر بها البلاد.

نقابة الفنانين السوريين تلغي حفل ريم السواس وسارة زكريا فِيْ حلب

وقاد زعيم اتحاد الفنانين السوريين محسن غازي مؤخرا “التيار”، فِيْ سياق تصريحاته ضد الوسواس والفنانة سارة زكريا، وإلغاء حفلته الموسيقية فِيْ مدينة حلب.

كَمْا استنكر حصول الفنانتين على ترخيص بإقامة الحفل، وتساءل عَنّْ الجهات التي سمحت بذلك، وانتقد ارتفاع أسعار تذاكر الحفل التي اعتبرها غير جديرة بهذا النوع من الفن.

وانقسمت الآراء بين مؤيدي قرار غازي إلغاء الحفل، لجهة الحفاظ على الفن السوري والحد من تدهُوره، فِيْما انتقد البعض غازي لمحاولته تقليد نقابة الفنانين السوريين البائدة صباح عبيد.