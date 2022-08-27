ريم السواس من وين ،قد تصدر اسم ريم السواس عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث نتيجة تعدد الفيديوهات التي تتعلق بريم الوسواس وهي تغني الاغاني الفنية ، مما حصدت ملايين المشاهدات ، وما دفع بها الى تشكيل قاعدة جماهرية كبيرة ، وتعتبر ريم السواس من أشهر الفنانات اللبنانية التي تعمل في مجال افن الغنائي ، تابعوا معنا .

من هي ريم السواس – ويكيبيديا

ريم السواس مغنية لبنانية من مواليد مدينة طرابلس في الجمهورية العربية اللبنانية، وهي في الثلاثينيات من عمرها. أصبحت مشهورة جدًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأغاني التي تؤديها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق Tik Tok، وقد أنجبت العديد من الحفلات الموسيقية في مناطق مختلفة، مما جعل شراء التذاكر كبيرًا.

سيرة ريم السواس

تتضمن سيرة الفنانة ريم السواس المعلومات التالية

الاسم الكامل ريم السواس.

الكنية ريم السواس.

تاريخ الميلاد غير معروف.

مكان الميلاد طرابلس في الجمهورية العربية اللبنانية.

الجنسية لبناني.

الدين الدين الإسلامي.

العمر الحالي في الثلاثينات من عمرها.

اللغة الأم العربية.

المهنة مطربة.

من أين جاءت ريم السواس

ريم السواس مواطنة لبنانية من مواليد طرابلس، تتنقل بين مدن الجمهورية العربية اللبنانية لإحياء حفلاتها الخاصة.

كم عمر ريم السواس

لم يُعرف العمر الحقيقي للمطربة ريم السواس، لكن يُعتقد أنها في الثلاثينيات من عمرها، وقد تميزت بأدائها المختلف عندما غنت، مما جعلها مميزة على مستوى الوطن العربي، وأصبحت واحدة. من الفنانين البارزين فيه.

أعمال ريم السواس

طرحت الفنانة ريم السواس، مجموعة من الأغاني، وهي كالتالي

شعري رغم ذلك.

مزاج مرتفع.

لونك وطن لعملك.

أنا أجعلك صعبًا.

GNU Nto.

تعرف الموت.

اجمل رقص.

عصفور.

أشربك يا كاس.

نحن جادون جدا.

اسمعني يا فتى.

ميلي، يا ميلي الحلو.

كسر العظام

لسانك طويل جدا.

إنستغرام ريم السواس

تنشط الفنانة ريم السواس على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منها منصة انستجرام، حيث يتابعها نحو 636 ألف متابع على مستوى الوطن العربي، وتنشر أحدث أعمالها بشكل مستمر، ويمكن متابعتها من خلال الرابط المباشر التالي “.

فيسبوك ريم السواس

تمتلك الفنانة ريم السواس، صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتابعها نحو 201 ألف متابع من جميع أنحاء الدولة.

قناة ريم السواس على اليوتيوب

المطربة ريم السواس تنشر أحدث أعمالها على منصة اليوتيوب، وحظيت العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها بمعدلات مشاهدة عالية جدًا، ويشترك في هذه القناة حوالي 402 ألف مشترك، ويمكن الدخول والاشتراك في القناة من خلال ما يلي رابط مباشر “”.

ريم السواس من وين ، تعتبر ريم السواس من ابرز المغنيين اللبنانيين التي ظهروا خلال الفترة الاخيرة وحظيت على شعبية كبيرة نتيجة اعمالها الفنية الشعبية ، ووهي تبلغ من العمر قرابة 30 عام ، ويأتي سبب الشهرة قيامها بعمل العديد من الحفلات الغنائية في العديد من المناطق المختلفة .