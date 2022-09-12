ريم عبدالله من أي عتبان ، تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات الأخيرة بحثاُ عن أهم المعلومات الشخصية والتي تتعلق بالفنانة ريم عبدالله من أي عتبان ، وتعتبر من الشخصيات التي حظيت بشعبية كبيرة داخل الوسط الفني وترجع الى الأصول السعودية ، وتأتي تلك التسائلات نيجة عودة اسمها إلى الواجهة الإعلامية بالتزامن مع انطلاق أحدث مسلسل لها “مرزوقة” ، تابعوا معنا .

ريم عبدالله ويكيبيديا

ريم عبدالله ممثلة سعودية تبلغ من العمر 35 عامًا. بدأت العبد الله مسيرتها الفنية عام 2007 من خلال مشاركتها في النسخة الـ 15 من برنامج طاش ما طاش. واليوم تعتبر من الممثلات السعوديات ذات الحضور القوي والأدوار الكبيرة، بعد سلسلة من النجاحات في مسلسلها، ومن أبرزها (كلنا أطفال القرية – جارتي حمودة – مزحة في برزة). – شائعات الصحراء – عند اكتمال القمر – العاصوف – الميراث) ولديها تجربة سينمائية واحدة من خلال فيلم “وجدة” عام 2012 م.

سيرة ريم عبدالله

تمكنت ريم عبد الله من الوصول إلى النجومية والشهرة رغم اعتراض والديها في البداية ومنعها من دراسة التمثيل، بعد استثمار أول فرصة لها للإبداع بعد انفصالها عن زوجها. وتشمل القائمة التالية أبرز سيرة ريم عبد الله

الاسم الحقيقي نورة العتيبي.

اسم الأب ثقل بن سعود العتيبي.

اسم الأم غير معروف.

الاسم الفني ريم عبد الله – باللغة الإنجليزية “ريم عبد الله”.

تاريخ الميلاد 20 فبراير 1987 م.

مكان الميلاد الرياض.

العمر 35 سنة.

العلامة الفلكية برج الدلو.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

الدين والمعتقد الإسلام.

التعليم المدرسة الثانوية.

اللغة الأم العربية – السعودية.

المهنة ممثلة.

سنوات من النشاط بدأت ريم العبد الله حياتها المهنية عام 2007 – حتى الآن.

ريم عبدالله من اي عتبان

تعود نسب الفنانة ريم العتيبي إلى قبيلة العتيبة، وهي من أبناء العتيبة بنجد، الذين عاشوا في الماضي في شرق الطائف وشمالها. عتيبة في الأصل قبيلة عربية عدنانية، وهي من أبرز قبائل شبه الجزيرة العربية وأكثرها انتشارًا. أما نسبهم فيمتد على النحو التالي

اصل ريم عبدالله

ريم عبد الله هي في الأصل من العاصمة الرياض، ولدت نورا ابنة ثقل بن سعود العتيبي، لكنها غيرت اسمها وظهرت فنياً تحت اسم مستعار لأنها تنحدر من عائلة راقية من عتبان نجد في. بالإضافة إلى كونها من عائلة محافظة وتمسكها بأمور دينها، فقد مُنعت من ممارسة مهنة التمثيل لأنها تتعارض مع تقاليد الأسرة.

من هو زوج ريم عبد الله السابق

زوج ريم عبد الله السابق مجهول في وسائل الإعلام. دخلت ريم عبد الله القفص الذهبي في سن مبكرة، وانفصلت قبل دخولها عالم التمثيل، وهو ما أكدته الأخيرة نفسها، موضحة أن الانفصال جاء نتيجة تراكمات أبرزها عدم اهتمامها بها، فضلًا عن فقدان حلقة التناغم بين الزوجين، فضلًا عن ضعف شخصيتها أمامه، لكن الوضع اليوم مختلف، كما تعلمت من تلك التجربة، فهي الآن تكرس نفسها للفن بعيدًا عن الفكرة. من الزواج، مشيرة إلى أنها تكرس جزءًا صغيرًا من حياتها لرعاية ابنها من زوجها السابق، لكنها لا تعارض فكرة الارتباط بحضور الشخص المناسب.

ريم عبدالله من أي عتبان ، هي أحد الفنانات التي عادت الى وسائل الاعلام مجدداً وتعد من الشخصيات التي حظيت بإهتمام كبير من قبل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، وهي تبلغ من العمر قرابة 35 عامًا ، حيث يرجع نسب الفنانة ريم العتيبي إلى قبيلة العتيبة .