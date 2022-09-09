ريم عبد العزيز تكشف تفاصيل مرض شقيقتها سمر.. وتبكي متأثرة

تأثرت الفنانة السورية ريم عبد العزيز بمرض شقيقتها سمر، وكشفت إصابتها بسرطان الثدي، داعية إلَّى الشفاء العاجل.

وأكدت ريم أن أختها سمر قوية ومؤمنة بالله، وتتلقى حاليًا العلاج اللازم، وأن عائلتها وأصدقائها ومحبيها يقفون بجانبها ويدعمونها فِيْ هذه المحنة.

ريم خاطبت أختها فِيْ محنتها، طالبت منها أن تتمتع بالقوة، وأن تحافظ على الابتسامة تزين وجهها، ووعدت بأن يؤدوا معًا وظيفة غنائية بعد شفاء أختها سمر.

وكانت “فوشيه” قد التقت بالشقيقتين ريم وسمر فِيْ شباط 2022 خلال حفل اجتماعي أقيم فِيْ دمشق.

من جهة أخرى، علقت الفنانة السورية ريم عبد العزيز ورئيسة مكتب العلاقات العامة فِيْ المجلس المركزي لاتحاد الفنانين فِيْ سوريا على الانتقادات التي طالت أعمال الاتحاد مؤخرًا، وبعض المشاكل التي واجهتها فِيْ عمله. علاقة. مع وسائل الإعلام، خاصة فِيْ المؤتمر الصحفِيْ الذي نظم للإعلان عَنّْ الحفل الموسيقي للفنان المصري هاني شاكر، والمقرر إقامته فِيْ دار الأسد للثقافة والفنون بدار الأوبرا منتصف الشهر الجاري.

وأوضحت الفنانة السورية أن ما حدث كان سوء تفاهم غير مقصود من جانب نقابة الفنانين والصحفِيْين، مؤكدة أن الإعلام يكَمْل عمل النقابة ولا يمكن لأحد أن يتجاهله أو يسيء معاملته، خاصة وأنهما مرآة لبعضهما البعض. والحب هُو الذي يحكَمْ نهاية هذه العلاقة. .

ودافعت ريم عَنّْ رئيس نقابة الفنانين السوريين محسن غازي الذي لديه مشروع يسمى الحب والتقدير لكل عمل.