ريم عبد العزيز لم أتدخل بخيارات ابنتي.. وشقيقتي سمر لم تأخذ فرصتها

أكدت الفنانة ريم عبد العزيز أن عملها فِيْ نقابة الفنانين لم يسلبها الفن، فهم مجموعة من الفنانين فِيْ المجلس المركزي متواجدين لدعم وتقوية بعضهم البعض فِيْ مكان مختار لمساعدة زملائهم والسعي. راحتك.

وأوضح عبد العزيز خلال مقابلة مع العرب اليوم أن قلة عمله بسبب اختياراته. لأن العروض المقدمة ليست مهمة، ولا يسمح لك باختيار أي شيء، وليس بسبب عملك فِيْ النقابة، عملك فِيْ النقابة والفن يكَمْلان بعضهما البعض، الاتحاد هُو بيتك الثاني ومن الجيد أن تكون حاضر فِيْ هذا المكان وتضامن مع زملائه والسعي لخدمتهم.

وبخصوص خروج ابنتها من الوسط الفني، أكدت ريم عبد العزيز أن ابنتها اختارت دراسة القانون، ولم تتدخل فِيْ اختياراتها، ولم تجبرها على اتخاذ أي خطوات ؛ لأن القرارات فِيْ هذا العصر صعبة وغير واقعية، وفِيْ الحَقيْقَة اختارت فِيْ هذا العمر دراسة القانون ولديها طموح كبير لتصبح سفِيْرة لبلدها.

كَمْا تحدث عَنّْ شقيقته الفنانة سمر عبد العزيز، وهِيْ شخصية مميزة وتستحق كل نجاح، وما زالت غير قادرة على اغتنام فرصتها، وبعثت لها برسالة حتى لا تيأس.

وأكد أن علاقته بسمر تشبه التوائم، فهما يدعمان بعضهما البعض ويدعمان بعضهما البعض. لأن الأوقات صعبة وتغيرت الأرواح وصعوبة العثور على أناس حقيقيين أخلاقياً وإنسانياً، فالحب النقي موجود فقط فِيْ الأسرة والحب الخالص للجمهُور المحب والداعم.

وفِيْ الختام، أشار إلَّى أن الأخلاق القديمة القائمة على حب الأسرة والجار والأصدقاء، والحب بعيدًا عَنّْ الأهداف والمصالح، غائبة حاليًا.