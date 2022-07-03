ريم عبد العزيز هناك تمييز بالأجور بين الفنانين.. وسأشارك بـ”باب الحارة 13″

أكدت الفنانة السورية ريم عبد العزيز، أنها اعتذرت عَنّْ الكثير من العروض التي قدمتها لها مقابل الراتب الاقتصادي الفقير وغير المناسب، رغم أنها لا تعتبر الراتب المادي عقبة أمام عملها، لكن عليها أن تأخذها. صحيح، إذا كانت الوظيفة تستحق التضحية بالأجور المادية من أجلها، فلا مشكلة.

وأضافت الفنانة فِيْ حوار مع العرب اليوم، أن المشكلة الحقيقية مع بعض المنتجين هِيْ أنهم لا يدعمون الفنانة السورية فِيْ المرحلة الحالية، بعد أن قدم الكثير للدراما.

وأوضحت أن الدراما السورية لم تدخل مرحلة التعافِيْ بعد، ووجود اثنين أو ثلاثة أعمال جيدة لا يعَنّْي عودة قوة الدراما السورية، أن هناك دائما نقصا فِيْ أحد هذه العَنّْاصر الثلاثة، يقول.

وتحدث عَنّْ شخصيته فِيْ مسلسل “دافا” الذي أنتجته المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والذي تم تقديمه بشكل غير عادل وكان ينبغي أن يحظى باهتمام تسويقي مختلف، خاصة أنه يتميز بقِصَّة اجتماعية جيدة ووجوه شابة ذات قدرات فنية. يجب دعم الموهبة.

كَمْا تحدث عَنّْ استعداداته لمسلسل “باب الحارة 13″، معتبرا أن أصداء الجزء 12 كانت جيدة، مشيرا إلَّى أن الجمهُور بدأ يلاحظ العديد من المستجدات فِيْ أعمال الشامي، وأن شخصيته مثلت حالة خاصة. علاقتهم مع الأسرة وجيران الحي.