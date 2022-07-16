ريم نصر الدين تتعرض للهجوم لاعتبارها معتصم النهار وسيمًا وليس ممثلًا

تعرضت الفنانة السورية ريم نصر الدين لانتقادات كثيرة، بعد تصريحاتها حول الفنان معتصم النهار فِيْ برنامج “عرض القِصَّة” مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، حيث بثت تصريحاتها وتوجهت. “الاتجاه” على مواقع التواصل بعد تداول الجمهُور على نطاق واسع.

كان نصر الدين قد أكد أن معتصم النهار شاب وسيم ومحترم ولطيف، لكنه ليس ممثلاً رغم محاولاته وتجاربه العديدة، مشيرًا إلَّى أنه من الممكن الاستفادة من جماله فِيْ عروض الأزياء. إذا كان هذا منتشرًا ومتوفرًا فِيْ سوريا.

وتكهن كثير من المراقبين بأن تصريحات ريم عَنّْ النهار كانت تهدف إلَّى خلق حالة من الجدل تجاه شخصيتها وتحقيق المزيد من الشهرة والتوجه كَمْا يقولون.

ادعى البعض أن معتصم النهار فنان مشهُور ومعروف، وأنه شخص مبدع استطاع أن يثبت نفسه فِيْ المشهد الفني بقوة، ولا يحق لأحد أن ينتزع منه مكانته كفنان. .

وطالب قطاع من المتابعين بإيقاف برنامج “شو القِصَّة” الذي يبث على قناة “سوريا لانا”. لأنه أثار الفتنة بين فناني الأداء ودفع البعض منهم إلَّى الإدلاء بتصريحات مهِيْنة ضد الممثلين، بحسب المعلقين.

وأيد بعض المتابعين وجهة نظر نصر الدين وجرأته فِيْ التحدث علانية، مشيرين إلَّى أن معتصم النهار مجرد شاب وسيم لا يجيد التمثيل بشكل احترافِيْ، فِيْما رأى البعض أن الفنانة ليست وسيمًا. وجميل كَمْا قال نصر الدين.

فضل نصر الدين الفنانة منى واصف، والفنانة صباح الجزائري، وكاريس بشار، وأمل عرفة، ونادين تحسين بك، وجفرا يونس، ودانا مارديني كَمْمثلات الدراما السورية المفضلة لديه، ومن الممثلين السوريين فضل الراحل خالد. تاجا، باسل خياط، قصي خولي.

وكشفت عَنّْ الدور الكبير الذي لعبه المخرج السوري الراحل حاتم علي فِيْ بدايته الفنية، حيث منحه دورًا رائدًا فِيْ مسلسل “سفِيْنة نوح”، وسلطت الضوء على الأثر الإيجابي الذي تركته الفقيد على نفسها.