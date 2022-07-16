ريم نصر الدين هكذا كشفت أصولي اليهُودية.. ومعتصم النهار وسيم وليس ممثلا

كشفت الفنانة السورية ريم نصر الدين، عَنّْ أصولها اليهُودية، كونها تنتمي إلَّى عائلة يهُودية من جهة والدها اعتنقت الإسلام فِيْما بعد، وانتشر خبر أصولها اليهُودية عام 2016 بعد أحد ردودها على أحد المتابعين الذي اعتقد ذلك. كانت تسيء إلَّى الدين اليهُودي، لتكشف لها عَنّْ أصولها اليهُودية، مما ساعد على نشر الخبر.

كانت هذه الصيغة فارغة من المواد التي كانت موجودة فِيْ السابق، وذلك فِيْ سياق التعبير عَنّْ الرأي حول الموضوع.

وأشار نصر الدين إلَّى أن زواج والديه “تاج” و “أميرة” استمر لمدة شهر واحد فقط، وذلك لوجود خلافات كبيرة بينهما انتهت بالطلاق رغم حمل والدته معها، وأن والدتها كانت غير متزوجة. أجبرتها عائلتها على الزواج من والدها، رغم محاولاته المتكررة لإفساد الخطوبة على مدار عامين، ولم يتوقع الناس على الجانبين أن يحدث الطلاق بهذه السرعة، لذلك عاشت ريم نصر الدين فِيْ منزلها. جدتها، والدة والدتها، التي تزوجت من جديد وهِيْ فِيْ السادسة من عمرها “ريم”، ووعدت الفنانة جدتها بدعمها وأكثر شخص مؤثر فِيْ حياتها.

وأوضحت الفنانة خلال تقديمها لبرنامج “عرض الحكاية” على قناة “لانا” السورية، أنها التقت بوالدها مرتين فقط فِيْ حياتها، مرة فِيْ الرابعة من عمرها والأخرى فِيْ الثالثة عشرة من عمرها، مشيرة إلَّى إصرارها على ذلك. على قطع الرَابِطْة الأسرية بينهما كأب وابنة، وأشار إلَّى أن السبب فِيْ ذلك رغبة فِيْ الانتقام من والدتها.

كَمْا أكدت أنها لا تعرف أي من أقارب والدها، باستثناء رجل من أحد أقاربها الذي أعطى رقم هاتف والدها للاتصال به، من أجل بداية جديدة، لكنها أصيبت بالإحباط لتلك المرة بعد ذلك. رفضه الاعتراف بها، ولكن بعد أيام قليلة من الاتصال اتصل بها مرة أخرى لإجراء حديث بارد بينهما، إلا أنها أكدت أنها سامحته على كل شيء، متمنية له التوفِيْق والسعادة فِيْ حياته مع أطفالهما. ، التقى بهم العام الماضي، اثنان منهم شاب وفتاة.

وأكدت أنها بحثت عَنّْ صورة الأب فِيْ شريك حياتها، الأمر الذي أدى بها إلَّى الوقوع فِيْ حب شاعر معروف أكبر منها، لكن العلاقة لم تنجح، بسبب افتقارها للمنطق، لتجدها. حب حياتها مرة أخرى والزواج منه .. رجل يبلغ من العمر 31 عامًا، لا تفكر فِيْ إنجاب الأطفال، بسبب بعض المخاوف من فقدان الاستقرار أو الطلاق وتأثير ذلك على الأطفال.

اعتبرت ريم نصر الدين نفسها شخصية مسيئة إلَّى حد ما، حرصًا على أنها تدافع عَنّْ نفسها دائمًا، فهِيْ تواجه الأفكار وليس الأشخاص، مع احترام كل من تنتقده.

وبخصوص انتقاداتها للفنانة جيني إسبر أشارت ريم نصر الدين، حسب وجهة نظرها، إلَّى أن الشخص غير الأكاديمي لا يمكنه تدريس التمثيل للطلاب، وهذا النقد لا يوجهه فقط إلَّى إسبر، بل على كل من دراسة التمثيل دون أن تكون شخصًا أكاديميًا.

وذكر أن الفنان السوري، معتصم النهار، مجرد رجل وسيم، يحاول إثبات نفسه، وهُو شخص طيب وودود، لكنه ليس ممثلًا، واستخدم نموذجًا إيطاليًا جميلًا. مونيكا بيلوتشي لتشرح وجهة نظرها.

اعتبرت الفنانة نصر الدين، المخرج السوري الراحل حاتم علي، من أكثر الشخصيات تأثيراً فِيْ مسيرتها الفنية، حيث قدم لها الكثير واعتبرت نفسها مدينة له رغم الأعمال القليلة التي جمعتها.

وروت بعض تفاصيل علاقتها بالراحل علي، حيث استعانت بشخص لأخذ رقمه والتواصل معه، من أجل منحه دورًا فِيْ وظيفته الجديدة “سفِيْنة نوح”، ليتم الاتصال بها من قبل مدير المكتب. إنتاج. من المسلسل ومنحها دورًا رائدًا فاجأها كثيرًا.