رينارد فِيْ مهمة “كتابة التاريخ” مع الأخضر قبل المونديال

سيتمكن المدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينارد، مدرب المنتخب السعودي، من تحقيق المزيد من الأرقام القياسية والإنجازات مع الأخضر، خلال الفترة المقبلة ؛ المدرب الماهر حقق نتائج جيدة على مستوى المنتخب.

قبل خوض مباريات المنتخب الوطني، والمباريات الودية للإكوادور وأمريكا يومي 23 و 27 سبتمبر، استعدادًا للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022، يستعد المدرب الفرنسي لكتابة التاريخ ؛ حيث أنه على بعد مباراتين فقط من أن يصبح أكثر مدرب أجنبي، يقود الخضر السعودي، فِيْ المباريات الدولية، بعد أن لعب 30 مباراة سابقة، خلف البرتغالي خوسيه بيسيرو، الذي خاض 31 مباراة.

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ويعد هِيْرفِيْ رينارد ثاني أكثر مدربي المنتخب السعودي إشرافًا لمدة 3 سنوات و 16 يومًا خلف المصري عبد الرحمن فوزي الذي أدار الفريق الأخضر لمدة 3 سنوات و 324 يومًا.

يقع الفريق السعودي فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية. للمشاركة فِيْ معسكر تدريبي، استعدادًا لمباريات ودية بين الإكوادور وأمريكا، فِيْ إطار استعدادات الأخضر لاستضافة مونديال قطر فِيْ نهاية نوفمبر المقبل.

ويوجد المنتخب السعودي فِيْ المجموعة الثالثة فِيْ مونديال قطر 2022 إلَّى جانب المكسيك والأرجنتين وبولندا.

رينارد، الذي تم تجديد عقده فِيْ مايو الماضي حتى عام 2027، يمكنه الاستمرار فِيْ كتابة التاريخ ؛ لأنه سيلعب العديد من المباريات الأخرى قبل المونديال، حيث سيلعب، على عكس المباريات الودية بين الإكوادور وأمريكا، ضد مقدونيا وألبانيا وهندوراس، فِيْ 22 و 26 و 30 أكتوبر، ثم يلعب ضد أيسلندا وبنما فِيْ نوفمبر. 6 و 10 قبل دخول المونديال.