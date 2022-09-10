رينارد يشبه المعيوف بـ “الزوجة المخلوعة”.. لن يعود للأخضر

كشف المدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينار، مدرب المنتخب السعودي الأول، عَنّْ أسباب استبعاد عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال السعودي من القائمة الخضراء.

يستعد المنتخب السعودي للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022 للمرة السادسة فِيْ تاريخه، وستقام منافسات المونديال فِيْ الفترة ما بين 20 نوفمبر و 18 ديسمبر.

غاب عبد الله المعيوف عَنّْ قائمة فريقنا لما يقرب من عامين حيث عبر حارس القائد عَنّْ رغبة قوية فِيْ العودة مرة أخرى لتمثيل الأخضر.

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– تفسير غريب لرينارد

وكتب الصحفِيْ فِيْصل عطا عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “التقيت بمدرب فريقنا هِيْرفِيْ رينارد وسألته عَنّْ سبب عدم استدعاء عبدالله المعيوف”.

وأضاف “ابتسم رينارد إذا تزوجت وطلقتك زوجتك، فهل تستعيدها بالطبع لا”.

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