ريهام سعيد تروي قِصَّة مؤثرة حول “معاندة القدر” بعد تراجعها عَنّْ الاعتزال

وجهت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، أول رسالة لها بعد إعلان عودتها للإعلام مرة أخرى، بعد قرارها بالاعتزال نهائيًا العام الماضي وتكريس نفسها للتمثيل، بعد أن طلبت من نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي. فِيْ هذا.

كتب “سعيد” عبر حسابه على إنستجرام رسالة بعَنّْوان “قتال القدر”، قال فِيْها “كثير من الناس ينزعجون عَنّْدما يفوتون مَوعِد القطار أو الحافلة أو الطائرة، ولا يعرفون ما يمكن أن يكون. “. كن جيدًا لهم “.

وأضاف “فِيْ عام 1950 شعرت كاميليا بألم فِيْ بطنها مما دفعها إلَّى السفر إلَّى سويسرا لتلقي العلاج. اتصلت بشركة الطيران لحجز طائرة أقرب إلَّى سويسرا، لكن الموظف أخبرها أن الحجز انتهى وبعد الإصرار، وعدها بأنه سيبذل قصارى جهده لتزويدها بتذكرة “.

وأضاف “بالفعل قبل مَوعِد الرحلة سلم أحد الركاب تذكرته فسافر مكانه كاميليا وأراد القدر تحطم الطائرة بعد إقلاعها من مطار القاهرة فِيْ مدينة ديلانجات بمحافظة البحيرة. بالمحافظة، ووجد حذاء واحد فقط كانت كاميليا ترتديه، والحذاء الذي سلمت تذكرتها كان فِيْ اللحظة الأخيرة للكاتب الكبير أنيس منصور.

وتابعت ريهام سعيد “هكذا كانت تجري نحو مصيرها المحتوم، ولم تمنح نفسها فرصة لأخذ الأسباب”.

وختم رسالته بنصيحة قال فِيْها “يا صديقي العجلة من إبليس لا من العجلات. أنت من تصنع مصيرك بأفعالك .. فتصرف بنفسك وخذ الأسباب. “

وكانت ريهام قد كتبت فِيْ رسالة عَنّْ عودتها إلَّى دائرة الضوء مرة أخرى “بعد تفكير عميق وبعد عام كامل من قرار الاعتزال أعلن عودتي للإعلام إن شاء الله ونجاحي فقط يا إلهِيْ”. . الرجاء الدعاء.”

وكانت أحدث وسائل الإعلام المصرية، مؤخرًا، جدلًا على مواقع التواصل، بعد منشور على صفحتها، أعلنت فِيْه أنها ستبتعد عَنّْ مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تشعر “بأنها ستموت قريبًا”.

الجدير بالذكر أن ريهام سعيد كانت قد أعلنت فِيْ يوليو 2022 اعتزالها الإعلامي كَمْقدمة برامج وستركز خلال المرحلة المقبلة على عملها الفني كَمْمثلة، بعد تعرضها للعديد من المشاكل لبرامجها، و وصدرت عدة أحكام قضائية بحقه بعد إيقاف عرضه “صبايا الخير” أكثر من مرة.

يأتي ذلك بعد أن قوبلت أواخر العام الماضي بغضب واسع النطاق بسبب حلقة من برنامج “صبايا الخير” بعد توقف دام عامين، تناولت فِيْه “صيد الحيوانات” وتضمنت ضرب وتعذيب ثعلب صغير بالسلاسل.