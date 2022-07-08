ريهام سعيد تعلن عودتها للإعلام بعد عام من الاعتزال

غيرت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، قرارها بالاعتزال العمل الإعلامي، بعد نحو عام من إعلانها التقاعد النهائي.

انتقلت ريهام سعيد إلَّى حسابها على Facebook للإعلان رسميًا عَنّْ الخبر فِيْ منشور شاركه مع متابعيها يوم الجمعة، حيث كتبت “بعد تفكير عميق، وبعد عام كامل من قرار التقاعد، أعلن عودتي للإعلام، الله. مستعد. وما المساومة الا بالله “.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْ تطلعهم لعودتها مرة أخرى، متطلعين إلَّى أخبارها، وكتب أحدهم تعليقًا، “نتطلع إلَّى التألق والرقي، كَمْا هُو الحال دائمًا … أهلا بكَمْ فِيْ عودة ملكة العرب”. وسائل الإعلام.”

وعلق آخر “أخيرًا والله البرنامج الوحيد الذي كنت أتبعه، والله ينير شاشاتنا وقلوبنا. الله يوفقك يارب، وكل عام ويكون بألف خير”.

وكانت ريهام قد أكدت نهاية مسيرتها الإعلامية. للتركيز على مسيرتها الفنية كَمْمثلة، من خلال منشور نشرته على حسابها على Instagram فِيْ يوليو من العام الماضي، كتبت “لقد فكرت كثيرًا قبل كتابة هذا المنشور. تقاعدت من التمثيل فِيْ عام 2015 لأنني شعرت أن مالك بالين كاذب وأن التمثيل أثر على طريق الخير الذي بدأته منذ سنوات عديدة بسبب الوقت والجهد اللذين بذلتهما “.

وأضافت “لكن حبي للتمثيل الذي هُو دراستي ومهنتي الأولى قبل الإعلام، عدت للتمثيل مرة أخرى، وما زلت فِيْ عيون المخرجين والمنتجين، مذيع يريد التمثيل”.

وأضافت ريهام أنها اضطرت لترك الإعلام ليأخذ مكانا فِيْ مجال التمثيل تماما مثل زملائها الآخرين داليا البحيري ودينا فؤاد ودينا الشربيني وغيرهم، لكن هذا القرار تأجل طويلا بسبب عجزه. لترك رسالته التي كانت مهمة فِيْ ذلك الوقت.

وتحدث عَنّْ المشاكل التي واجهها خلال مسيرته كصحفِيْ، قائلا “لقد واجهت العديد من المشاكل من هذه المهنة بسبب التأثير الزائف للشبكات الاجتماعية للمنافسين والأعداء بسبب الجمهُور الكبير جدا والنجاح. لست بحاجة لدور المجتمع المدني فِيْ مساعدة الناس، لكن يشرفني أنني عملت فِيْ هذه المهنة العظيمة التي تحمل رسالة عالية وعظيمة، ولماذا يشرفني أنني كنت صحفِيْة فِيْ أصعب وقت للمهنيين فِيْ إعلامي أيام حكومة الإخوان والحمد لله كان عَنّْدنا موقف واضح ولم نتغير دقيقة. .

استعانت ريهام بالدكتور أشرف زكي لتغيير رأي المخرجين والمنتجين عَنّْها، لحثهم على رؤيتها ممثلة وليس مذيعة.

كَمْا أعربت عَنّْ رغبتها فِيْ العمل مع الفنان كامل أبو زكري، قائلة “لست أعمى نفسي، أو أتصرف معك، حتى لو كان هذا المشهد من أحلامي”. إنها خطوة صعبة وهِيْ مخاطرة كبيرة، لكن على الأقل سأتبع حلمي حتى وأنا فِيْ هذا العمر. حان الوقت لتستمتع بعملك وحبك، خاصة عَنّْدما تكون فِيْ عصر أو فِيْ منتصفه. ماتسيبوش هُو حلمك مهما تأخر “.

واجهت المذيعة المصرية العديد من المشاكل بسبب عروضها، كان آخرها حلقة من برنامجها “صبايا الخير”، والتي تدور حول موضوع “صيد الحيوانات”، حيث قامت بضرب وتعذيب الثعلب الصغير بالسلاسل. . حتى سقطت دموعها أمام الكاميرات. الأمر الذي دفع العديد من جمعيات حقوق الحيوان إلَّى الاعتراض على الحلقة.