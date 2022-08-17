ريهام سعيد تعود إلَّى “لوك” البدايات.. وتعلق الشعر القصير ظروفه كانت مش حلوة

قررت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، العودة إلَّى “لوك”، البدايات، فِيْ برنامجها التلفزيوني الجديد، لتنميق شعرها الطويل.

وتغازل “سعيد” الجمهُور خلال مقطع فِيْديو وثق فِيْه مشاهد “برومو” من تصوير برنامجه الجديد “صبايا الشمس” “شعره القصير لم تكن ظروفه لطيفة معه”.

وظهرت الإعلامية المصرية أمام جمهُورها عبر “لايف” على صفحاتها على مواقع التواصل، أثناء تواجدها فِيْ غرفة المكياج، للإعلان عَنّْ مَوعِد إطلاق البرنامج.

كَمْا كشفت ريهام ومصفف شعرها خلال البث المباشر أنها أعادت إحياء المظهر الذي كانت تتمتع به منذ أكثر من 12 عامًا.

وأشار مصفف شعرها، هِيْثم دهب، إلَّى أن أيام العمل بينهما كانت بمثابة حالة طارئة عَنّْدما كانت عائدة من إحدى جولاتها العديدة بمحافظات مصر، مشيرة إلَّى أن مكياجها يحتاج إلَّى 5 دقائق لمواكبة المَوعِد. من حلقته التي تم بثها على الهُواء مباشرة.

وكانت ريهام سعيد قد أرسلت أولى رسائلها بعد إعلان عودتها للإعلام مرة أخرى، بعد قرارها بالاعتزال نهائيًا العام الماضي وتكريس نفسها للتمثيل، بعد أن طلبت من نقابة ممثلي الشاشة الفنان أشرف زكي المساعدة فِيْ ذلك.

كتب “سعيد” عبر حسابه على إنستجرام رسالة بعَنّْوان “قتال القدر”، قال فِيْها “كثير من الناس ينزعجون عَنّْدما يفوتون مَوعِد القطار أو الحافلة أو الطائرة، ولا يعرفون ما يمكن أن يكون. “. كن جيدًا لهم “.

وأضاف “فِيْ عام 1950 شعرت كاميليا بألم فِيْ بطنها مما دفعها إلَّى السفر إلَّى سويسرا لتلقي العلاج. اتصلت بشركة الطيران لحجز طائرة أقرب إلَّى سويسرا، لكن الموظف أخبرها أن الحجز انتهى وبعد الإصرار، وعدها بأنه سيبذل قصارى جهده لتزويدها بتذكرة “.

وتابع “بالفعل قبل مَوعِد الرحلة سلم أحد الركاب تذكرته فسافر مكانه كاميليا، وأراد القدر تحطم الطائرة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بالمدينة. من ديلانجات فِيْ البحيرة. بالمحافظة، ووجد حذاء واحد فقط كانت كاميليا ترتديه، والحذاء الذي سلمت تذكرتها كان فِيْ اللحظة الأخيرة للكاتب الكبير أنيس منصور.

وأشارت ريهام سعيد، “هكذا كانت تجري نحو مصيرها المحتوم، ولم تمنح نفسها فرصة لأخذ الأسباب”.

وختم رسالته بنصيحة قال فِيْها “يا صديقي، العجلة ملك للشيطان لا للعجلات. أنت من تصنع مصيرك بأفعالك .. فتصرف بنفسك وخذ الأسباب”.

الجدير بالذكر أن ريهام سعيد كانت قد أعلنت فِيْ يوليو 2022، اعتزالها الإعلامي كَمْقدمة برامج، وستركز خلال المرحلة المقبلة على عملها الفني كَمْمثلة، بعد تعرضها للعديد من المشاكل لبرامجها، وصدرت عدة أحكام قضائية بحقه بعد إيقاف عرضه “صبايا الخير” أكثر من مرة.

جاء ذلك بعد أن قوبلت نهاية العام الماضي بغضب واسع النطاق بسبب حلقة من برنامج “صبايا الخير” بعد توقف دام عامين، تناولت فِيْه “صيد الحيوانات” وتضمنت ضرب وتعذيب ثعلب صغير بالسلاسل.