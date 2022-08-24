ريهام سعيد لـ ريم البارودي لم أتقاض مليما ورافعة عليك تعويض بمليون جنيه

استجابت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بسرعة للأنباء التي انتشرت فِيْ الساعات الأخيرة عَنّْ حصولها على مبلغ 20 ألف جنيه بعد حكَمْ المحكَمْة لصالحها فِيْ قضيتها مع الفنانة ريم البارودي.

وأكد سعيد أنه لم يتسلم فلساً واحداً من البارودي، وأنه رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض مليون جنيه من الأخير، ولا تزال أمام القضاء ولم يبت فِيْها بعد.

وأضافت الإعلامية المصرية “كنت مخطئة والحمد لله ربنا يوفقني فِيْ القضية والحكَمْ لصلحتي لكن لم أكن بحاجة لأي من ذلك وأنتظر القرار بشأن تعويض المليون”. جنيه الشهر المقبل “.

وأشار إلَّى أن المحكَمْة الاقتصادية حددت جلسة يوم 7 سبتمبر المقبل، للنظر فِيْ تعويض تكَمْيلي يقدر بمليون جنيه، بعد صدور حكَمْ فِيْ جنحة اقتصادية طعَنّْا فِيْه بتأييد غرامة ريم البارودي البالغة 20 ألف جنيه وتعويضها المؤقت 20 ألف جنيه. إدانته بالقذف والتشهِيْر.

كَمْا أشارت ريهام سعيد إلَّى أن ما دفعته ريم هُو الغرامة وليس التعويض الممنوح لها.

ووجهت ريهام سعيد التماسًا إلَّى ريم البارودي قائلة “لا يوجد ما يدعو للفخر عَنّْدما يواجه زميلان فِيْ المحكَمْة، ويستحيل إبلاغ أنباء دفع الغرامة للصحافة، إلا من خلالك. عَنّْا … خاصة أنه لا يوجد ما يدعو للفخر، لأن أحد الزملاء رفع دعوى تشهِيْر ضده “.

وكانت الفنانة ريم البارودي قد أعلنت أنها تخلت عَنّْ المنازعات القضائية، مشيرة إلَّى أنها دفعت غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني لحل الخلاف بينهما، وقالت فِيْ بيانها إنها تريد فتح صفحة جديدة بالفن. المجتمع.

وتضمن البيان الصادر عَنّْ محامي البرداوي “مكتب المحامي ياسر قنطوش المحامي يعلن بصفته وكيل الفنانة ريم البارودي أنه دفع غرامة الجنحة رقم 173 لسنة 2022.، أعطال مستأنف القاهرة الاقتصادي بمبلغ 20.000 جنيه بالإضافة إلَّى المصاريف القانونية “.

وأضاف “لعدم رغبته فِيْ استمرار الخلافات والخلافات مع الآخرين، وحرصًا منه على استمرار العلاقات الودية والمحبة بينهم، وبين أفراد المجتمع الفني، قرر الاستغناء عَنّْ المحضر رقم 1561 لـ سنة 2022 الاداري الثالث اكتوبر والقانون رقم 3424 لسنة 2022 الاداري بالمقطم لصالح الاستاذة ريهام سعيد.

وختم “وستبدأ صفحة جديدة بالجميع بدون نزاعات أو مشاجرات، متمنياً للجميع التوفِيْق والسداد”.

وعلقت ريم البارودي “الحمد لله على الدوام وإلَّى الأبد بفضل الأستاذ ياسر قنطوش”.