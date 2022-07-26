ريهام عبدالغفور تكشف عمر ابنها تزوجت وانا عَنّْدي 12

تحدثت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، عَنّْ حياتها الشخصية والعائلية والمهنية، فِيْ آخر ظهُور تلفزيوني لها.

ريهام عبد الغفور دعيت إلَّى برنامج “الحكاية” مع الوسيط عمرو أديب وتحدثت عَنّْ نجلها الأكبر يوسف، 21 عاما، مشيرة إلَّى أنه يدرس الإخراج والتصوير فِيْ كندا رغم عدم استعداده للتحضير. حب المجال فِيْ البداية، ولكن فجأة قررت دراسته. .

وأوضحت ريهام أنه طُلب منها تصوير فِيْلم قصير قبل قبول الاستوديو، عَنّْدما عُرضت عليه المساعدة، لكنه رفض المشاركة واختار زوجها بدلًا منه، رغم افتقاره إلَّى الخبرة التمثيلية، وعَنّْدما انتهى التصوير قدمته. المخرجان تامر محسن وكَمْيلة أبو زكي اللذان أشادوا بعملها وطالبوا إنكلوسيف بالسماح لها بدراسة التخصص والسفر للخارج.

أعربت عبد الغفور عَنّْ سعادتها بتقارب الأعمار بينها وبين أطفالها، حيث تشعر أنهم أصدقاء وليسوا كأم وأولادها، وتزوجت فِيْ سن مبكرة وأنجبت أطفالها فِيْ مرحلة مبكرة من الزواج. . .

قالت “ابني الأكبر يبلغ من العمر 21 عامًا ويدرس الإخراج والتصوير فِيْ كندا. ابني الأصغر عمره 10 سنوات. تزوجت فِيْ سن مبكرة وأنجبت طفلي فِيْ وقت مبكر”.

تفاجأ عمرو أديب من أن عمر نجل ريهام الأكبر لم يصدق أن له ولدًا يدرس فِيْ الجامعة ولا يزال يتمتع بجمال الشباب، حيث قال مازحا إنه تزوج فِيْ سن الثانية عشرة.

وفِيْ سياق آخر تحدثت ريهام عَنّْ نجاح مسلسلها الجديد “واش و ضهر” مع الفنان إياد نصار، مشيرة إلَّى أنها تحب العمل لكنها كانت قلقة ولا تتوقع نجاحه وما حققه من صدى كبير.

على الصعيد الفني، تنتظر ريهام عبد الغفور عرض مسلسل “القاعة 207” المقرر بثه مطلع الشهر المقبل ؛ الشركة التي أنتجت الملصق الرسمي للعمل وروجته بكلمة “قريباً”.

تدور أحداث مسلسل “غرفة 207” من سيناريو وحوارات كاتب السيناريو تامر إبراهِيْم، حول 3 شخصيات رئيسية قدمها أبطال العمل محمد فراج، ريهام عبد الغفور وناردين فرج، حيث تجري الأحداث فِيْ داخلها. فندق يصر صاحبه على الاحتفاظ بغرفة 207، رغم الأهُوال التي تحدث فِيْ الداخل، من الرعب والعاطفة، لأنه يودي بحياة كل من يسكنه.