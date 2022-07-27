ريهام عبد الغفور تمازح تزوجت بعمر الـ12.. نجمات ارتبطن بعمر المراهقة‎‎

صدم حديث الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور “مازحة” عَنّْ زواجها الذي استمر 12 عامًا، الجمهُور فِيْ بيانها الأخير، رغم أنها لم تأخذ الأمر على محمل الجد.

وجاء حديث عبد الغفور خلال تعليقه على أعمار أبنائه، قائلًا إن نجله الأكبر يوسف يبلغ من العمر 21 عامًا ويدرس الإخراج السينمائي فِيْ كندا، ونجله الأصغر فاروق يبلغ من العمر 10 سنوات.

وقالت الممثلة المصرية مازحة، خلال مقابلتها التلفزيونية، إنها أنجبت ابنها فِيْ سن مبكرة لأنها تزوجت فِيْ الثانية عشرة من عمرها، لكنها لم تسلم من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمة المعجبين بـ “الزيف”. “

ريهام عبد الغفور اضطرت للرد على أنصارها مرة أخرى قائلة عبر حساباتها على مواقع إعلامية “كنت دعابة .. والله عز وجل كنت دعابة .. ليس من المعقول حقًا! أستخدم الشتائم من الصباح الذي أنا عليه. كاذب.”

لكن تصريح الفنانة فتح الباب أمام التساؤل العام عَنّْ أعمار الفنانين فِيْ زواجهم الأول، حيث تزوج الكثير منهم فِيْ سنواتهم الأولى لكنهم لم يستمروا فِيْ الارتباط، لذا كان طريق الانفصال هُو الحل.

قد تكون مفاجأة للجمهُور عَنّْد استعراض أعمار الفنانين الحقيقيين فِيْ زواجهم الأول، حيث ارتبط معظمهم بعمر المراهقة، وأنجبوا معظم أطفالهم دون سن العشرين.

لهذا السبب يعبر الكثير من المتابعين عَنّْ دهشتهم من رؤية أطفال صغار لفنانين تبدو أعمارهم أصغر سناً، حيث لا يلاحظونهم لأنهم بعيدون عَنّْ الأضواء، فِيْظهرون فجأة فِيْ المهرجانات مع أمهاتهم أو يعلنون. متأخرة أكثر كَمْا حدث مع الفنانة ريهام عبد الغفور التي ظهرت فِيْ أحد المهرجانات مع نجلها طويل القامة وسط حالة من الضجة بين الصحفِيْين والحاضرين بالمناسبة الفنية. فِيْ الوقت.

يظهر الفِيْديو أعلاه مجموعة من الفنانات اللواتي تزوجن فِيْ سن أقل من عشرين سنة.