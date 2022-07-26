ريهام عبد الغفور توضح حَقيْقَة زواجها بعمر الـ 12 عاما بعد تعرضها للهجوم

كشفت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، حَقيْقَة زواجها عَنّْ عمر 12 عاما، بعد أن قالت ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، مشيرة إلَّى أنها كانت تمزح بشأن الأمر.

وقالت “عبد الغفور” رداً على الاعتداء الذي تعرضت له بسبب تصريحها “كنت دعابة .. والله عز وجل كنت دعابة … ليس من المعقول حقًا! صباح كاذب.

جاء ذلك بعد أن أثارت ريهام جدلا كبيرا، خلال لقائها ببرنامج “الحكاية”، حيث قالت إنها تزوجت فِيْ سن الثانية عشرة، وأنجبت طفلين، أكبرهم يبلغ 21 عاما، وأصغرهم يبلغ من العمر 21 عاما. 10. سنوات.

وكشفت الفنانة المصرية، خلال اللقاء ذاته، أن نجلها الأكبر يوسف رفض التمثيل فِيْ فِيْلم قصير من إخراجها.

وأشار إلَّى أنه يدرس الإخراج والتصوير فِيْ كندا، مشيرا إلَّى أن فكرة دراسة هذا المجال خطرت له فجأة.

وأضافت “أنا سعيدة بقرب العمر بيني وبين ابني الأكبر، وهُو يمشي بجانبي، وأشعر أننا شركاء معه وأنا وليس أمًا وابنها”.

كَمْا تحدثت عَنّْ زوجها قائلة إنه “دعم كبير لها ويحترم عملها ويقدرها ويشجعها دائما فِيْ أدوارها بأعمالها الفنية المختلفة”، مضيفة “قريبا جدا ستخنقني”. لأنني سأدافع عَنّْ أعمالي الفنية.

تقنيا ريهام عبد الغفور تحقق حاليا نجاحا شعبيا من خلال مسلسل “واش و ضهر” الذي يعرض على منصة “شاهد VIP” بطولة النجم الأردني إياد نصار ومجموعة كبيرة من النجوم.

ويعرض الفنان المصري حاليا مسلسل “منعطف فِيْ التهديد” تأليف محمد المصري وأحمد جودة، وإخراج سدير مسعود، وبطولة باسل خياط، باسم سمرة، سلمى أبو ضيف، أحمد صيام، سمر مرسي، آدم. – الشرقاوي، أحمد ماهر، خالد كَمْال، تامر نبيل، حمزة العالي.

تنتظر الفنانة ريهام عبد الغفور عرض مسلسل “حجرة 207” المقرر عرضه مطلع الشهر المقبل، حيث قامت الشركة التي أنتجت الملصق الرسمي للعمل، بالترويج له بكلمة “قريباً”. . .

ومسلسل “غرفة 207” من سيناريو وحوار كاتب السيناريو تامر إبراهِيْم، وتدور أحداثه فِيْ 10 حلقات فقط، وبطولات المسلسل هم محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ومراد مكرم، بالإضافة إلَّى. سلسلة ضيوف الشرف.