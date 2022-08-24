ريهام عبد الغفور ضد الزواج المبكر.. وما يحدث من قتل فتيات “جنان رسمي”

تشهد الفنانة المصرية، ريهام عبد الغفور، حالة من النشاط الفني فِيْ الفترة الحالية، بعد أن لامست عالم المنصات بأكثر من وظيفة درامية، حيث عرضت عليها مؤخرًا مسلسل “وش وضهر” و “منعطف خطير”. “.”، وينتظر الآن عرض العمل الدرامي الثالث، “غرفة 707”.

مع هذا الموقف الذي يمر به “عبد الغفور”، أجرت “العرب اليوم” مقابلة معها لمعرفة تفاصيل هذه الأعمال، ومعرفة رأيها الشخصي فِيْ بعض القضايا المهمة فِيْ الحياة.

ثلاث مسرحيات تعرض على منصة شاهد، هل كان قرارك أن تذهب إلَّى المنصات

لا أفكر فِيْ الأمر بهذه الطريقة، ولا أنظر إلَّى الوراء إذا كان العمل سيعرض على المنصات الإلكترونية أو على التلفزيون. ما يجذبني لتولي أي وظيفة تأتي فِيْ طريقي هُو طبيعة الدور، وأنا أقوم به. لا يهم أين سيتم عرضها.

– قدم أدواراً مختلفة فِيْ “منعطف خطير” و “واش و ضهر” وينتظر الدور الثالث، كَيْفَ قررت هذا التغيير الكلي فِيْ اختيار الأعمال

لقد قررت تقديم أدوار مختلفة، وعدم اختيار دور مماثل للدور الذي سبقه، ودوري فِيْ التغيير هُو الاختيار الصالح، وفِيْ النهاية الله هُو الذي يكرمنا بنجاح العمل.

– فِيْ “واش و ضهر” حالة فريدة للمرأة سواء كتابة أو إخراج أو بطلات. هل تعتقدين أن حقوق المرأة تضيع فِيْ الدراما والسينما

أنا سعيدة حاليًا لأن الفنانات لهن دور فِيْ صناعة السينما والمسرح، ولدينا العديد من الكوادر الفنية مثل المخرجة مريم أبو عوف، والكاتبة مثل مريم نعوم، ونجمة كبيرة مثل ريم العدل. نعمل ونحن “نباشر وقدود”.

– والدة فتاة فِيْ “منعطف خطير”. ألا تخاف من هذا

أنا لا أخاف من أي دور فِيْ التمثيل، فمن الممكن أن أجسد شخصية امرأة أكبر مني فِيْ العمر، سيساعدني المكياج فِيْ تحقيق خصائصها، وهُو دور جيد سأقوم بتنفِيْذه على الفور، أكثر من غيره. الشيء المهم بالنسبة لي هُو أن الجمهُور يؤمن ويشعر بالفعل أنني هذه الشخصية. إذا لعبت دورًا أصغر من عمري أو أكبر، فمن مسؤوليتي أن أجعل الشخصية تجلس فِيْ روح المشاهد حتى يصدقها.

– ظهرت فِيْ أعمالك الأخيرة بدون مكياج .. هل تسبب لك ذلك فِيْ أي مشكلة ما رأيك فِيْ العمليات التجميلية التي قام بها الفنانون والتي حولت معظمهم إلَّى أحد الأفلام الروائية الطويلة

المكياج هُو أداة بالنسبة لي، لذلك إذا كان الدور يتطلب مكياج، فأنا أفعله، وإذا لم يكن كذلك، فأنا لا أفعل.

أما بالنسبة لعمليات التجميل التي تجريها حالياً فنانات، فأنا أعتقد أن الجميع أحرار فِيْ القيام بما يناسبهم، ولا أحكَمْ على أحد.

هل تفكر فِيْ محاولة الفوز بالبطولة النهائية، أم تفضل الثنائي الناجح

لا أفكر فِيْ الأمر على هذا النحو، لأنه الأهم بالنسبة لي أن دوري يختلف عَنّْ الذي قدمته من قبل، وأن حضوري مؤثر فِيْ الأحداث، رغم الظهُور فِيْ بعض المشاهد، فإن دوري فِيْ “واش و ضهر” أكبر من “منعطف حاسم”، لكنها تجربة عزيزة. فِيْ قلبي جدًا، سعيد جدًا بالمشاركة وأنا متأكد من أنها كانت لمصلحتي.

– كلامك عَنّْ فارق السن بينك وبين ابنك موجود على وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة. ما رأيك فِيْ زواج الفتاة فِيْ سن مبكرة

فِيْ الحَقيْقَة فارق السن بيني وبين ابني صغير لكنه ليس صغيرا لدرجة أنني أمزح مع الجمهُور من خلال برنامج “الحكاية” مع الصحفِيْ عمرو أديب.

أنا حاليا ضد الزواج فِيْ سن مبكرة، وأرى أنه أمر سيء، لكنني أشكر الله على وجود ابني فِيْ الحياة وهذه نعمة كبيرة، لكني لا أنصح أي فتاة بالزواج فِيْ سن صغيرة. سن مبكرة. لقد كنت أمزح بالتأكيد عَنّْدما قلت إنني تزوجت من ابني البالغ من العمر 11 عامًا.

– عرضت مشكلة اجتماعية مهمة فِيْ مسلسل “منعطف خطير”، ما رأيك فِيْ جرائم القتل التي تتعرض لها الفتيات هذه الأيام مثل نيرة أشرف وفتيات أخريات

إن عمليات القتل فظيعة ووحشية ووحشية ومرعبة وجنون رسمي، والله يحمي أطفالنا.

– ما هِيْ أعمالك القادمة

انتظروا مسلسل Room 707 ليتم عرضهم على منصة شاهد خلال الفترة القادمة.