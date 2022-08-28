ريهام عبد الغفور وروبي خارج “رمضان كريم 2”.. والكشف عَنّْ المشاركين

لن تشارك النجمان روبي وريهام عبد الغفور فِيْ الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم” الذي سيعرض فِيْ دراما رمضان 2023، بحسب المؤلف أحمد عبد الله.

وقال عبد الله، فِيْ تصريحات لصحف محلية، إنه يجري حاليا توظيف باقي أبطال المسلسل، بمشاركة سيد رجب ونجلاء بدر وكريم عفِيْفِيْ وسلوى عثمان أبطال الجزء الأول، وقفزوا أيضا. وانضم إليهما، وانضم إليهما النجم بيومي فؤاد والفنان صلاح عبد الله.

على جانبك؛ وثق المخرج أحمد السبكي، عبر حسابه، صورة لمخرج المسلسل سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله، لتأكيد بدء الاستعدادات للجزء الثاني، بعد خمس سنوات من عرض الجزء الأول من المسلسل.

قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، فِيْ تصريحات لصحف محلية، إنها لا تحبذ المشاركة فِيْ عمل تعتقد أنه لا يساهم بأي شيء جديد ومختلف عَنّْ السابق.

وذكر أن هذا ينطبق على اختيار جميع أعماله التي يجسدها، وليس فقط لهذا العمل، مضيفًا “أنا لا أشارك فِيْ أعمال جديدة هذه الفترة”.

فِيْما قالت الفنانة سلوى عثمان فِيْ بيان صحفِيْ إن غياب روبي وريهام عبد الغفور عَنّْ الجزء الثاني من المسلسل لن يؤثر على الأحداث، ومن المحتمل أن يتم استبدالهما أو أن يتغير دورهما فِيْ المسلسل بشكل كامل. النص مكتوب أن كل واحد منهم سافر ليعيش حياته الخاصة.

وأضاف أن غياب أي شخصية لا يؤثر على المسلسل إذا كان الدور والكتابة جيدين، وأهم ما يقوم عليه العمل هُو “المخرج والإنتاج والكتابة”.

وشارك فِيْ مسلسل رمضان كريم الجزء الأول عدد من الفنانين منهم شريف سلامة وروبي وريهام عبد الغفور وأحمد صيام ونجلاء بدر وصبري فواز وسيد رجب ومحمد لطفِيْ ومحمد الشرنوبي وسحر الصايغ. محمد مهران وعمرو عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

تدور أحداث الجزء الأول من المسلسل فِيْ سياق اجتماعي حول العادات التي تحدث فِيْ شهر رمضان المبارك وطقوس الطاعات والعبادات التي يمارسها الناس فِيْ كل يوم من أيامهم، وكذلك العادات السلبية التي يمارسها بعض الناس. لا يمكن التوقف حتى فِيْ هذه الأيام الفاضلة وغيرها، من خلال القصص الاجتماعية الرومانسية بين أبطال العمل.