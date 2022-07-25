رَابِطْ استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول برقم الامتحاني كل المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رَابِطْ استخراج نتائج الجولة الأولى للاعتراضات للصف الثالث المتوسط ​​2022 برقم المقعد بدأ عدد كبير من الطلاب بالاطلاع على هذا الرَابِطْ بعد أن أعلن معالي وزير التربية والتعليم العراقي أنه يمكن للطلاب الآن تقديم طلبات الاعتراض على نتائج الصف الثالث المتوسط ​​، الجولة الأولى، طالما أنها تتولى المهمة اليوم. الوزارة مسؤولة عن تلقي طلبات الطلاب للإعلان عن نتائج تلك الاعتراضات والكشف عنها عبر الإنترنت.

رَابِطْ لاستخراج نتائج الجولة الأولى للاعتراضات من الدرجة الثالثة المتوسطة 2022

تلقت وزارة التربية والتعليم العراقية طلبات اعتراض من الطلاب مؤخرًا، بعد إعلان وزارة التربية العراقية إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط ​​، الدور الأول، بشرط الكشف عن ذلك، والتأكيد على أن الوزارة ستراجع جميع طلبات الاعتراض. لإعلان نتائج الاعتراضات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد وصولها. تبلغ تكلفة تقديم طلب اعتراض ما يقارب 3000 دينار عراقي للبند الواحد، بشرط أن تتم ة جميع طلبات المتقدمين حالياً لجميع هذه الاعتراضات تمهِيْداً لنتائج الاعتراض. يعلن لجميع الطلاب كَمْا تم فِيْ إعلان نتائج الطلاب فِيْ الجولة الأولى من امتحانات الصف الثالث المتوسط ​​التي تم الإعلان عنها قبل اليوم الأول من عيد الأضحى مع الاسم والرقم الرباعي. الامتحان فقط

خطوات الاطلاع على نتائج الجولة الثالثة للاعتراضات الوسيطة 2022 الجولة الأولى

وأشارت وزارة التربية العراقية وأكدت أن خطوات الحصول على نتائج المعدل الثالث للاعتراضات فِيْ الجولة الأولى كانت بسيطة وسهلة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي