رَابِطْ استخراج نتائج البكالوريا 2022 فِيْ الجزائر بدورة جوان عبر الديوان الوطني وفضاء الأولياء

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها بصدد إعلان نتائج شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 فِيْ جميع محافظات الجزائر، بعد أن أنهى الطلاب امتحاناتهم الشهر الماضي وعملية التصحيح والمتابعة وة المؤهلات فِيْ حرصًا على دقتها تم الانتهاء منه، وتم الإعلان عن أنه بعد ساعات قليلة سيتم نشر النتيجة رسميًا عبر موقع الديوان الوطني وموقع Parents Space لجميع الطلاب سواء كانوا متعلمين أو مجانيين، حيث يتواجد كل طالب. سيتمكنون من الحصول على النتيجة الخاصة بهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة أو فِيْ أي مكان، لتسهِيْل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتيجة بسهُولة.

نتائج دورة شهادة البكالوريا يونيو 2022

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية الوطنية، فمن المقرر إعلان نتائج البكالوريا لجميع الطلاب عبر المواقع الإلكترونية المخصصة لنشر النتائج، اليوم السبت 16 يوليو 2022، الساعة الرابعة. ، وبذلك ظهرت فِيْ بيان رسمي نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد أن شهد العديد من الأسئلة من الطلاب وأفراد الأسرة حول مَوعِد إعلان النتيجة وأسبابها. . عن التأخير فِيْ إصدار النتائج بعد اكتمال عملية التصحيح.

كيفِيْة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

ننتظر معكَمْ إعلان نتائج شهادة البكالوريا اليوم والتي ينتظرها طلاب تلك المرحَلْة بشدة، ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية

الدخول فِيْ موقع المكتب الوطني

اضغط على خيار “نتائج البكالوريا 2022”.

أدخل رقم التسجيل الخاص بك.

اكتب كلمة المرور.

انقر فوق “بحث”.

ستظهر على الفور نتائج الطالب، سواء كانت الدرجات التي حصلوا عليها فِيْ المواد المختلفة أو مجموعهم فِيْ شهادة الثانوية العامة.