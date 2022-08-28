موقع وزارة التربية العراقية الآن رَابِطْ استخراج نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول

موقع وزارة التربية العراقية الآن رَابِطْ استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول، كثرت عمليات البحث بشكل كبير من قبل الطلبة وأولياء الأمور على موقع وزارة التربية العراقية، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول، ومن الممكن استخراج نتائج السادس الاعدادي، بشكل الإلكتروني وذلك من خلال موقع وزارة التربية العراقية عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الدخول على موقع الويب “moedu.gov.iq”.

أو الدخول المباشر إلى بوابة النتائج.epidu.gov.iq.

اضغط على نتائج الثانوية السادسة.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

اكتب رقم الامتحان.

انقر فوق عرض النتيجة.

اعلان نتائج المرحَلْة التحضيرية السادسة 2022 الكترونيا

تم الإعلان مؤخراً عن نتائج الفصل الإعدادي السادس فِيْ العراق، الجولة الأولى 2022، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، عبر صفحتها الرسمية على فِيْسبوك، الروابط المخصصة للحصول على نتيجة كل محافظة على حدة، بصيغة pdf. . صفحة فِيْسبوك وزارة التربية والتعليم العراقيةثم اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب وادخل على الرَابِطْ الموضح بالصفحة، ونتمنى لكَمْ كل التوفِيْق والنجاح.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

أطلقت وزارة التربية والتعليم العراقية موقعها الإلكتروني لتقديم خدماتها للطلاب وأولياء الأمور، ومن أهم الخدمات التي يقدمها الموقع التعرف على نتائج المراحَلْ المختلفة. هذا يتسبب فِيْ تأخير بسيط فِيْ فتح الموقع، ونأخذ فِيْ الاعتبار ضرورة المحاولة مرة أخرى حتى نحصل على النتيجة.

النتائج التحضيرية السادسة 2022

تعتبر نتائج المرحَلْة الإعدادية السادسة 2022، الدور الأول، من أهم النتائج المنشودة حاليا، كونها مرحَلْة انقسام فِيْ حياة الطالب.

هم الذين يقررون مستقبلك من خلال دخول الجامعة والكلية التي تريد الالتحاق بها.

اجتازت الامتحانات السادسة الإعدادية هذا العام دون أي شكوى.

مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع ومنع الاحتيال.

بالإضافة إلى المتابعة الدورية للوزارة للجان الفحص والإصلاح.

لمعرفة عمليات التصحيح والتأكد من حصول كل طالب على درجته الصحيحة.

بينت وزارة التربية والتعليم العراقية الفترة الأخيرة عبر موقعها الرسمي رَابِطْ استخراج نتائج السادس الإعدادي 2022، بعد طول إنتظار، كما وخلال ساعات قليلة سيتم تفعيل رابط نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول، والجدير بالذكر بأن نسبة النجاح لهذا العام مناسبة مقارنة بالسنوات الماضية.