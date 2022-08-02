رَابِطْ استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس Moe.gov.eg

يبحث جميع الطلاب عن رَابِطْ لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2022، وينتظر جميع أولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة للصف الثالث 2022 بالاسم ورقم المقعد، منذ انتهاء امتحانات الثانوية العامة، فِيْ فِيْ الحادي والعشرين من تموز / يوليو الماضي بدأ بعدها تصحيح أعمال الطلاب التي تتم بشكل دوري، وأكد الدكتور طارق شوقي أنه خلال الأسبوع الجاري ظهرت نتائج الثانوية العامة فِيْ جميع المحافظات. .

رَابِطْ استخراج نتيجة البكالوريا 2022

وفرت وزارة التعليم والتدريب الفني رَابِطًْا إلكترونيًا رسميًا تابعًا للوزارة يستطيع من خلاله طلاب الثانوية العامة 2022 معرفة النتيجة بمجرد ظهُورها من خلال رقم مقعدهم الطلابي، وهذا الرَابِطْ مهم لضمان الشفافِيْة والعدالة على عكس WhatsApp أو الشبكات الاجتماعية الأخرى، لجميع الطلاب الذين يخططون للالتحاق بالمدرسة الثانوية 2022، يمكنهم الآن معرفة نتائجهم عبر الإنترنت، والحصول على نتائج المدرسة الثانوية من خلال تطبيق هذه الخطوات، وهِيْ كالتالي

فقط قم بزيارة هذا الرَابِطْ الخاص نتيجة المدرسة الثانوية أدخل رقم مقعدك ثم اضغط على أيقونة النتيجة مشاهدة نتيجة الطالب يمكنك أيضًا مشاهدة نتائج أصدقائك.

اعلان نتائج الثانوية العامة

يتم تداول الكثير من الأخبار والشائعات حول التغيير فِيْ وقت ظهُور النتيجة. لكن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قال إن مَوعِد صدور النتيجة سيكون الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، ويجب عدم التحقق من الأخبار والشائعات بشكل متكرر. من أجل الحصول على المعلومات الصحيحة من موقع وزارة التربية والتعليم دون تأخير، يجب على جميع طلاب المدارس الثانوية الحرص على عدم الوقوع فِيْ فخ المعلومات غير الرسمية المنشورة على Facebook بخصوص تاريخ النتيجة. ودعا وزير التربية والتعليم جميع المدارس الحكومية إلى عدم التعليق على هذا الموضوع، وأضاف وزير التربية والتعليم فِيْ ذلك الوقت قائلاً لهذا أريد أن أطمئن أولياء أمور الطلاب المجتهدين وأخبرهم أن الغشاشين لن يصلوا إلى مجموعات كبيرة. . كَمْا ذكر، وأننا نصحح الإجابات على العديد من القضايا، وبعد إعلان نتائج المرحَلْة الثانوية ستبدأ وزارة التعليم العالي فِيْ تحَلْيل النتائج وعمل مجاميع متكررة، ثم تبدأ المرحَلْة الأولى من التنسيق بنحو 72 بعد ساعات.