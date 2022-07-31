رَابِطْ استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg برقم الجلوس ادبي علمي

رَابِطْ استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 الوظيفة الأولى من موقع وزارة التربية والتعليم نقوم بنقلها ونعرضها لكَمْ الآن نظرا للتوقعات الكبيرة والعالية لدى طلبة شهادة الإنجاز بالمدرسة الثانوية، دعونا الآن نتبع خطوات كيفِيْة الحصول على تلك النتائج بعد أن تم التأكيد على أن مَوعِد إعلان نتيجة الثانوية العامة سيظهر فِيْ مصر فِيْ شكل سنراجعها ونتابعها الآن عبر موقعهم الإخباري.

رَابِطْ لاستخراج نتيجة الجولة الأولى من البكالوريا 2022

تسود حالات الترقب والقلق لدى عشرات الآلاف من طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم أنه من المتوقع إعلان نتائج الثانوية العامة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وذلك لما ما زلنا أيام قليلة على بدء الموافقة على ظهُور نتائج شهادة الثانوية العامة، والتي سيتم الإعلان عنها فِيْ مؤتمر صحفِيْ، سيتم خلاله الكشف عن نسب نجاح طلاب الثانوية العامة، مع الإعلان عن الموافقة على ظهُور نتائج شهادة الثانوية العامة والتي سيتم الكشف عنها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم بالشكل الذي ننقله معكَمْ ونراجعكَمْ الآن من خلال الفقرة التالية من المقال المذكور.

خطوات الاطلاع على نتيجة البكالوريا الجولة الأولى 2022

بعد موافقة وزارة التربية والتعليم على نتائج شهادة الثانوية العامة بالإعلان عن نسب نجاح الطلاب والطالبات، سيتم توجيه الدعوة إلى الطلاب والطالبات للاستعلام عن تلك النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم على النحو التالي –

فِيْ الخطوة الأولى – فتح موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

اختر الأيقونة للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة فِيْ الخطوة الثانية

ابدأ بإدخال اسمك الكامل فِيْ الحقل المخصص لذلك

أدخل رقم مقعدك فِيْ الحقل المخصص لذلك

حدد القسم إذا كنت طالبًا فِيْ الشعبة الأدبية والعلمية

حدد الحكومة التي تنتمي إليها فِيْ المجال المخصص لها

انقر على أيقونة إظهار النتائج لتكون أمامك على الفور مع إعلان النتائج بنجاح

وذلك مع العلم أن النتائج تعلن رسميًا عبر موقع الوزارة على الإنترنت، وبعد ذلك يتم نشر نتائج الطلاب فِيْ جميع المدارس المصرية.

لاحظ أنه يمكنك مشاركتنا فِيْ خانة التعليقات أسفل التعليقات الآن البيانات لعمل استعلام إلكتروني عن نتائج الثانوية العامة فِيْ قسمك الأدبي والعلمي، حتى نبدأ على الفور بمساعدتك من أجل الاستفسار عن تلك النتائج التي سيتم الإعلان عنها إلكترونيا فِيْ جميع محافظات مصر خلال الأيام المقبلة على موقع وزارة التربية والتعليم