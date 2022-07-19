رَابِطْ استخراج نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022 جميع الولايات … موقع نتائج شهادة الاساس فِيْ السودان

نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم. فِيْ جميع ولايات السودان حيث أنهى الطلاب أداء الامتحانات وفق جدول وزارة التربية والتعليم السودانية تتم عمليات التصحيح مباشرة فِيْ جميع اللجان، وانتهت محافظة نهر النيل من تصحيح الامتحانات وتحميلها من خلال النظام الإلكتروني. يبحث آلاف الطلاب عن مَوعِد إعلان نتائج الشهادة التأسيسية للصف الثامن لعام 2022.

نتائج الشهادة الأساسية 2022 السودان

من جهة أخرى، يمكن لوزارة التربية والتعليم السودانية تنظيم مؤتمر خاص يتم فِيْه إعلان مَوعِد النتائج، كَمْا ذكرت الوزارة التلال بضرورة قيام الطلاب بمراقبة المدارس المرتبطة بالدول التي يدرسون فِيْها. لتحميل البيانات المتخصصة فِيْ عرض نتائج الطلاب للشهادة الأساسية أو شهادة الصف الثامن فِيْ السودان.

نتيجة الشهادة الأساسية 2022 السودان

اعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن فتح رَابِطْ الكتروني لطلب معلومات عن نتائج الشهادة الاساسية لولاية الخرطوم 2022 وسيتم تفعيل الرَابِطْ الرسمي فور الوصول الى رقم المقعد مما سيسمح للطلاب باستيعاب المطلوب. معلومة. اطلب معلومات عن النتائج عن طريق الدخول بسهُولة، والتسجيل، واستلام النتائج أدناه من خلال الموقع الرسمي.

نتيجة الشهادة الأساسية للسودان

من أجل استكَمْال المهمة فِيْ الوقت المناسب لنشر نتائج الشهادة الأساسية لولاية الخرطوم 2022 وتخصيص المقاعد على موقع وزارة التربية والتعليم، يستمر المعلمون تحت إشراف ولاية الخرطوم. ة وة أعمال الطلاب الثامنة بعد الانتهاء من إجراءات ة والتصحيح بالخرطوم إحدى ولايات السودان الرئيسية.

أكدت وزارة التربية والتعليم بدولة السودان أن إعلان نتائج شهادة التأسيس مركزية فِيْ جميع ولايات السودان. نتيجة الشهادة الأساسية ينتظر طلاب الصف الثامن بالولاية الشمالية بولاية الخرطوم نشر النتائج النهائية رسميًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

النتيجة الأساسية فِيْ الخرطوم 2022

يُعتقد أن المرحَلْة الأساسية فِيْ النظام القديم قد انتهت فِيْ العام الدراسي 2022 لأن الوزارة ستبدأ فِيْ استخدام المرحَلْة المتوسطة الجديدة فِيْ السودان اعتبارًا من العام الدراسي التالي. تصدر وزارة التربية والتعليم النتائج الأساسية فِيْ كل سوداني. تنص بشكل منفصل لأن تواريخ إكَمْال الاختبار تختلف.

النتائج الأساسية فِيْ السودان 2022

الولاية الحالة النتيجة الأساسية فِيْ الخرطوم تقريبيا نتيجة القاعدة فِيْ دولة الجزيرة تقريبيا نتيجة خط الأساس فِيْ حالة نهر النيل. تقريبيا النتيجة الرئيسية لولاية النيل الأزرق تقريبيا النتيجة الرئيسية لولاية النيل الأبيض. تقريبيا النتيجة الرئيسية لولاية البحر الأحمر. تقريبيا النتيجة الأساسية هِيْ الولاية الشمالية. تقريبيا النتيجة الرئيسية لولاية شمال كردفان. تقريبيا النتائج المعيارية ولاية غرب كردفان تقريبيا النتيجة الرئيسية لولاية جنوب كردفان. تقريبيا النتيجة الرئيسية لولاية شمال دارفور تقريبيا النتيجة الرئيسية لولاية جنوب دارفور تقريبيا والنتيجة الرئيسية هِيْ ولاية وسط دارفور تقريبيا النتيجة الرئيسية لولاية غرب دارفور تقريبيا النتيجة الرئيسية لولاية شرق دارفور تقريبيا النتيجة الرئيسية لولاية القضارف تقريبيا النتيجة الرئيسية لولاية سنار تقريبيا النتيجة الرئيسية لولاية كسلا تقريبيا

حيث أن هذه هِيْ السنة الأخيرة من المرحَلْة الأساسية التي تنتهِيْ بالصف الثامن، وستصبح المراحَلْ المدرسية حينها ثلاث مراحَلْ حسب السلم التعليمي، تؤخذ الاختبارات الأساسية فِيْ الاعتبار للانتقال من المرحَلْة الأساسية إلى المرحَلْة الثانوية. .. المرحَلْة (3.3.6). (ابتدائي، متوسط ​​، ثانوي).

كَمْا أوضحت الوزارة أن النتائج لن تعرض على طلاب السودان ككل، بل ستعرض نتائج كل ولاية على حدة ومنفصلة لطلاب كل ولاية.

وفقًا لإعلان وزير التربية والتعليم الجديد من خلال وزارة التربية والتعليم السودانية، فإن موقع وزارة التربية والتعليم السوداني يتضمن الآن رقم المقعد. نتائج الشهادة الثانوية السودانية للصف الثامن متوفرة على موقع moe.gov .Dakota del Sur.

نتيجة الصف الثامن 2022 جميع الولايات

كَمْا تم الإعلان عن نتائج الشهادة السودانية 2022 لكل ولاية فِيْ السودان، يتم استخراج معدلات التخرج للتخرج من المدرسة الثانوية. نتيجة الشهادة الأساسية ولاية الخرطوم السودان 2022 وقريبا هناك دول نسيت الوزارة مثل سنار والوحدة وواراب وبحر الُغُزال والاستوائية والحرمان من الخدمات التعليمية على عكس الخرطوم وجونقلي وكسلا وكردفان، وتسربت أنباء المؤتمر الصحفِيْ للإعلان عن الشهادة السودانية 2022.

نتائج الشهادة الأساسية 2022 السودان

نتائج الصف الثامن بولايتي الجزيرة والخرطوم والنتائج الأساسية ومَتَّى ستصدر الشهادة الأساسية للعام الحالي ومن المقرر الكشف عن نتائج امتحانات الشهادة الأساسية لعام 2022 فِيْ أسرع وقت ممكن. . فِيْ ولايات النيل الأزرق ونهر النيل والخرطوم، بينما تم إبلاغ الطلاب بولاية الخرطوم وأيضًا ولاية شهر النيل وولاية شمال كردفان بنتائج اختبار الشهادة عبر موقع وزارة السودان المختصة بنشر النتائج فِيْ الوقت الفعلي.

أعلن مدير التعليم بالولاية، قريب الله محمد، فِيْ الخرطوم، أن عملية تصحيح أوراق طلاب الصف الثامن قد اكتملت، وستعلن النتائج قريبًا.

نتائج شهادة السودان الأساسية