رَابِطْ استخراج نتيجة شهادة الأساس السودان ولاية الخرطوم وجميع الولايات ترقبوا وزارة التعليم السودانية “moe.gov.sd”

الوصول إلى نتائج الشهادة الأساسية فِيْ السودان ولاية الخرطوم بعد أن أكَمْل جميع الطلاب امتحانات الشهادة الأساسية، والآن تعتمد نتائج الشهادة الأساسية فِيْ السودان على جميع الولايات السودانية. أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية أنه سيتم نشر النتائج من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت حتى يتمكن جميع الطلاب من معرفة نتائجهم بسهُولة.

الحصول على نتائج شهادة التأسيس السودان ولاية الخرطوم

استخراج نتائج الشهادة الأساسية يبحث الآن جميع الطلاب فِيْ السودان عن نتائجهم، بعد اعتماد ظهُورهم رسميًا عبر موقع الوزارة، حيث يتم اعتماد النتائج وإعلانها تدريجيًا، وتوفر وزارة التربية والتعليم رَابِطًْا للحصول على النتائج. . لتسهِيْل الطلاب، وأكدت مصادر مطلعة فِيْ وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم أن أعمال تصحيح وة إجابات جميع الطلاب فِيْ امتحانات الشهادة التأسيسية على مستوى الولاية قد اكتملت، وجاري الاستعداد الآن للإعلان عنها رسميًا. من خلال موقع الوزارة.

اعلان نتائج الشهادة الأساسية السودان 2022

ظهرت بعض التصريحات المهمة التي أكد من خلالها أن نتائج الشهادة الأساسية من المنتظر الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الجاري بعد استكَمْال عمليات التصحيح وة أوراق الامتحانات الموافق 18 يوليو الجاري، حيث يجري الآن عرض النتيجة. معدة وإعلانها فِيْ الوقت المحدد، خاصة وأن أعمال التصحيح وة قد انتهت وتنتظر النتائج على موقع الوزارة.

كيفِيْة الحصول على نتائج الشهادة الابتدائية 2022

وصاحبت وزارة التربية والتعليم السودانية خلال مؤتمر صحفِيْ حول الخطوات المختلفة للحصول على النتائج. فِيْ البداية، يجب على المرء الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية من خلال رَابِطْ. وزارة التربية والتعليم السودان بعد ذلك يختار الطالب الولاية التي ينتمي إليها ويكتب اسمه الثلاثي ورقم مقعده، ثم يقوم بإدخال رمز التحقق فِيْ الحقل المخصص له، وفِيْ النهاية يتم الضغط على المربع لإظهار النتيجة والطالب رقم. ستظهر النتيجة بمجرد اعتمادها من قبل الوزارة وستظهر على الموقع.

تحديث اليوم الأحد السابع عشر من نفس الشهر، حيث أن الطلاب والطالبات فِيْ جمهُورية السودان فِيْ حالة ترقب الآن، حيث ينتظرون إعلان نتائج الشهادة، والتي تعرف بالنتائج المتوقعة المعلنة. ومن المتوقع إعلان النتائج مساء غد وتحميلها عبر الموقع الرسمي للوزارة.