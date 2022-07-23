رَابِطْ استخراج نتيجة شهادة الأساس 2022 ولاية الخرطوم فِيْ السودان result.esudan.gov.sd

ننتظر معكَمْ إعلان نتائج الشهادة الأساسية 2022 بولاية الخرطوم بولاية السودان والتي يتوقعها جميع طلاب الصف الثامن وأولياء أمورهم بعد خوضهم الامتحانات خلال الفترة الماضية والتي استمرت من 22 حتى 30 مايو 2022، ومنذ انتهاء الامتحانات الخاصة بنهاية العام الدراسي، ينتظر الجميع إعلان النتائج التي أعلنت الوزارة أنها ستصدر عبر موقع الوزارة لتسهِيْل الأمر على الطلاب. للحصول على نتائجهم التي يتم استخلاصها عبر الإنترنت وبدون الذهاب إلى المدارس أو الأقسام التعليمية مما يسهل على جميع الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون إعلان النتائج للتحقق من درجاتهم قبل الذهاب إلى الثانوية. المدرسة فِيْ العام الدراسي الجديد.

نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022

بعد العديد من الأسئلة من الطلاب وأولياء الأمور حول مَوعِد إصدار النتيجة، أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميًا أن النتيجة ستكون متاحة عبر موقعها الإلكتروني بعد انتهاء المؤتمر الصحفِيْ الذي سيعقد داخل غرفة الوزارة بالخرطوم. الولاية، غدا الأحد 24 يوليو 2022، بالضبط الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت السودان، وسيعقد خلال المؤتمر الصحفِيْ الذي سيحضره وزير التربية والتعليم، فضلا عن عدد من المسؤولين فِيْ الوزارة التي سيتم خلالها الإعلان عن كافة تفاصيل النتيجة التي يتوقعها الكثيرون.

رَابِطْ الحصول على نتائج شهادة التأسيس 2022

ولتسهِيْل حصول الطلاب على نتائجهم، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستكون متاحة للجميع عبر الموقع الإلكتروني الذي تم إعداده على أعلى مستوى لدعم الإقبال المرتفع المتوقع بعد نشر النتيجة. . والتي يمكن الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات التالية