رَابِطْ استعلام حساب المواطن برقم الهُوية 1443 ومَوعِد صرف حساب المواطن لهذا الشهر أغسطس

استشارة حساب المواطن برقم الهُوية تعد خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن من بين الأسئلة الأكثر شيوعًا التي يرغب المستفِيْدون من البرنامج فِيْ معرفتها. يأتي ذلك بعد إعادة فتح التسجيل الإلكتروني فِيْ برنامج حسابات المواطنين بأمر ملكي وتوفِيْر ما يقرب من 8 مليارات ريال سعودي لدعم المستفِيْدين من البرنامج.

تتيح خدمة أهلية حساب المواطن للمستفِيْد التشاور حول تحديث البيانات والتأكد من دقتها واستخدامها لتحديد صرف الدفعة الشهرية المقابلة. لذلك، من خلال الأسطر التالية، سنشرح الخطوات استشارة حساب المواطن برقم الهُوية.

استشارة حساب المواطن برقم الهُوية

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج يقوم على أساس دفع راتب شهري للمسجلين فِيْ البرنامج. تقدم حكومة المملكة المتحدة الدعم فِيْ شكل مساعدة نقدية مستدامة يتم صرفها للمستفِيْدين على أساس شهري. بالإضافة إلى ذلك، أوضح البرنامج فِيْ تعديلاته الأخيرة حق حاملي بطاقة التنقل وأصحاب الأعمال الحرة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا فِيْ دعم راتب حساب المواطن. وأكدت وزارة الموارد البشرية أن مَوعِد إعلان استحقاق المستفِيْدين الجدد والمسجلين فِيْ البرنامج سيكون نهاية الأسبوع الجاري.

رَابِطْ استشارة حساب المواطن برقم الهُوية

أوضح برنامج حساب المواطن، عبر صفحته الرسمية على تويتر، طرق استشارة حساب المواطن مع DNI. وأكد أن الراتب الشهري يودع فِيْ حسابات المستحقين فِيْ اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. قد يتم دفع الراتب مقدمًا ليوم واحد أو يتأخر بيوم واحد، حسب الاختلاف بين الإجازات الرسمية والعطلات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يتم التحقق من الأهلية على النحو التالي

يجب عليك تسجيل الدخول من خلال متصفح الويب إلى ارتباط البوابة.

بعد ذلك، يجب عليك تحديد الخدمات الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستلم وكلمة المرور.

انقر فوق علامة التبويب تطبيق حساب المواطن.

يجب إدخال رقم الهُوية الوطنية للمستفِيْد.

الآن أنت بحاجة إلى كتابة رمز التحقق المرئي.

ثم انقر فوق علامة التبويب الاستعلام.

مَوعِد الصرف من حساب المواطن لهذا الشهر

جدير بالذكر أنه يتم صرف الراتب من حساب المواطن للمستحقين فِيْ اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. الدفعة الحالية، التي سيتم صرفها فِيْ 10 أغسطس 2022 الموافق 12 محرم 1444، هِيْ الدفعة 57 من برنامج حسابات المواطنين.

بالإضافة إلى ما سبق، ستستمر زيادة الرواتب فِيْ برنامج الدعم الإضافِيْ حتى نهاية هذه السنة المالية.