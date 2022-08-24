رَابِطْ استمارة الرعاية الاجتماعية 2022 هِيْئة الحماية الاجتماعية العراق spa.gov.iq، كثرت عمليات التبحث من قبل المواطنين حول التسجيل في استمارة الرعاية الاجتماعية العراقية، والتي تفيد الأسر المستورة، والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل العراقية، والتي تفيد في تعويض المواطنين الذين تعرضوا للعديد من الخسائر الذين تعرضوا لها خلال جائحة فيروس كورونا، مما زادت عمليات البحث التعرف على رَابِطْ استمارة الرعاية الاجتماعية 2022.

رَابِطْ التسجيل فِيْ استمارة الرعاية الاجتماعية فِيْ العراق

دخول الموقع “spa.gov.iq.

املأ البيانات كاملة وصحيحة.

إرفاق المستندات الداعمة بالبيانات.

انقر فوق إرسال الطلب.

شُروطْ التسجيل

تقديم الطلب كاملاً وصحيحًا وإرفاق المستندات الثبوتية. إحضار بطاقة الهُوية الموحدة أو بطاقة الأحوال المدنية لرب الأسرة وأفرادها مع صورة حديثة لرب الأسرة فقط. تأشيرة الإقامة. للأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، تقديم أدلة لدعم إدراجهم فِيْ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 38 لعام 2013. تقدم الأرملة شهادة الوفاة مع صورة من سجل الأحوال المدنية. تقدم المطلقة حكَمْاً نهائياً بالطلاق مع صورة من سجل الأحوال المدنية وقرار حضانة الأبناء إذا كانوا فِيْ عهدتها. على زوجة المفقود تقديم قرار المحكَمْة المختصة فِيْ الفقد أو إثبات الفقد لحين صدور قرار المحكَمْة. المهجور تقديم الدعم من الوحدة الإدارية وشهادة شاهدين على التخلي. يجب على الفتاة البالغة غير المتزوجة التي لم تبلغ من العمر 35 عامًا والتي ليس لديها والدين تقديم شهادة من الوحدة الإدارية مع شاهدين على فقدان الدعم القانوني. يجب على العزاب الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا وتقل عن 55 عامًا تقديم نسخة من التسجيل توضح حالتهم الاجتماعية. عاجز بسبب المرض عن تقديم شهادة طبية أو قرار عاجز عن العمل. المعوقون فِيْ سن الشيخوخة الذين بلغوا الستين من العمر للرجال و 55 للسيدات. يقدم اليتيم شهادة وفاة الوالدين أو الأب وحده أو فقدان الأب وعقد زواج الأم مع وثيقة ولاية لأحد أقارب اليتيم. يجب على أسرة النزيل أو مقدم الطلب تقديم قرار نهائي وتكون مدة العقوبة أكبر من عام واحد. يجب على المستفِيْد من دور الإيواء الدولة إبراز كتاب رسمي يفِيْد ذلك. القاصر المحكوم عليه بحكَمْ نهائي وتزيد مدة العقوبة على سنة. يجب على الطالب المتزوج إثبات أنه سيستمر فِيْ الدراسة حتى المدرسة الثانوية. التقديم خاص بالأسر التي ليس لها دخل ولا يوجد راتب أو دخل خاص لأحد أفراد الأسرة. كتابة البيانات صحيحة وكاملة بحيث لا يتم استبعاد الطلب من الامتحان فِيْ حالة وجود معلومات غير صحيحة. لا يشترط أن يكون لدى المتقدم بطاقة استشارية.

أتاحت وزارة العمل العراقية رابط رَابِطْ استمارة الرعاية الاجتماعية 2022 للأسر المستورة، وذلك وفق شروط محددة، حيث يتم تقديم راتب الحماية المواطنين العاطلين عن العمل في ظل جائحة كورونا التي شهدتها البلاد الفترة الأخيرة