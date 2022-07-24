رَابِطْ اعتراض حساب المواطن ca.gov.sa كَمْ مدة الرد على الاعتراض

رَابِطْ اعتراض حساب المواطن هُو الموقع الإلكتروني الذي يتلقى مديرو البرنامج من خلاله طلبات المستفِيْدين بالاعتراض على المدفوعات الاقتصادية، وكذلك نتائج الاستبعاد ؛ حيث أجاز برنامج حساب المواطن للمستفِيْدين من الدعم تقديم اعتراض على تناقص مبالغ الدعم، خلال فترة السماح التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك للوصول إلى المستفِيْدين فقط. هُو المَوعِد النهائي للرد على الطلب.

رَابِطْ اعتراض حساب مواطن

يستقبل البرنامج الطلبات عبر رَابِطْ اعتراض حساب المواطن www.ca.gov.sa وهِيْ البوابة الإلكترونية التي أطلقها البرنامج لخدمة المستفِيْدين من الدعم، وتفعيل التواصل مع القائمين على شئون البرنامج، منذ وهِيْ تشمل العديد من الخدمات، ومن بينها يبرز التسجيل فِيْ حساب المواطن، وتحديث البيانات، وهِيْ من أهم الخدمات التي تضمن للمستفِيْد استمرارية المدفوعات، بالإضافة إلى إضافة المنتسبين إلى خدمات إلكترونية أخرى. البوابة الإلكترونية فقط ولكن تم تخصيص رقم اعتراض حساب المواطن لمركز الاتصال لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاعتراضات.

تقديم اعتراض على حساب المواطن

فِيْ حالة انخفاض المدفوعات المالية أو ظهُور الحالة على أنها غير مؤهلة، ينتقل المستفِيْد إلى رَابِطْ اعتراض حساب المواطن ثم يقدم طلبًا على النحو التالي

ينتقل المستفِيْد إلى موقع حساب المواطن. اختر تسجيل الدخول من واجهة الموقع. قم بتسجيل الاسم وكلمة المرور، ثم اكتب الرمز من الصورة. انقر فوق تسجيل الدخول إلى حساب المواطن. يختار رمز المدفوعات ثم ينقر على إرسال اعتراض. حدد نوع الاعتراض واضغط أخيرًا على زر الإرسال.

كَمْ من الوقت يستغرق الرد على اعتراض على حساب المواطن

بعد تقديم طلب اعتراض على حساب المواطن يبدأ المختصون بة الطلب والتحقق من أهلية المستفِيْد، وأكد البرنامج أنه يسمح بتقديم الاعتراض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بقرار عدم الأهلية. كَمْا أشارت إلى أنه فِيْ حالة قبول طلب الاعتراض، فإن المستفِيْد سيحصل على مدفوعات من حساب المواطن بأثر رجعي من تاريخ الانقطاع بأثر رجعي، ولكن لا يلزم سوى خمس دفعات كحد أقصى.

فِيْ حالة قبول الاعتراض، يتم صرف قيمة دعم حساب المواطن المستحق للمستفِيْد بأثر رجعي عن الفترة من تاريخ إصدار نتيجة الأهلية إلى تاريخ قبول الاعتراض، ويتم احتساب الفترة بأثر رجعي فِيْ أشهر وخمسة أشهر كحد أقصى.

وفِيْ السياق ذاته، أتاح البرنامج للمستفِيْد متابعة طلب الاعتراض على حساب المواطن عبر رَابِطْ البوابة الإلكترونية. حيث يقوم المستخدم بإدخال حساب المواطن عن طريق الوصول الوطني، ثم يقوم بإدخال حسابه الخاص، ثم من علامة تبويب المدفوعات المالية يضغط على الاعتراضات المالية السابقة، وفِيْ هذه الحالة تظهر كافة التفاصيل من حيث العدد والتاريخ ونوع وحالة الاعتراض وفِيْ حالة الرفض الأسباب واضحة.

رقم اعتراض حساب المواطن

رقم اعتراض حساب المواطن 19912 وهُو الرقم الموحد للبرنامج الذي يستقبل الطلبات يوميا من الاحد الى الخميس من الثامنة صباحا الى الثامنة مساءا تم تخصيصه لشخص مؤهل وهنا يوجه المختصون المستفِيْد مع الإجراء الصحيح. يسمح النظام أيضًا بالاستعلامات والمقترحات لتحسين تجربة المستخدم. لهذا السبب، تم تخصيص قنوات اتصال أخرى للتواصل والحضور للمستفِيْدين وهِيْ البوابة الإلكترونية وخدمة المستفِيْدين والخدمة الصوتية.

تحديث حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن أنه فِيْ حالة عدم الأهلية، يجب تحديث بيانات حساب المواطن الذي تسبب فِيْ تعليق الحساب، كإجراء أول للمستفِيْد، ثم إرفاق المستندات والمستندات المشار إليها، خلال فترة السماح المشار إليها . تصل إلى ثلاثة أشهر ويتم التحديث من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى بوابة حسابات المواطنين. انقر فوق خيار تسجيل الدخول. اعمل على استكَمْال الخطوات لدخول الحساب الشخصي. انقر فوق إكَمْال الطلب. العمل على تعديل البيانات التي تغيرت وتسببت فِيْ ظهُور الحالة غير مؤهل. انقر فوق خيار حفظ التغييرات.

أخيرًا، يقدم المستفِيْد اعتراضًا على حساب المواطن عبر رَابِطْ البوابة.